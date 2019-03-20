11 канал
21 марта 2019 | 20:35

Неповнолітніх вандалів, які спаплюжили пам'ятник Полю - знайдено! Неповнолітніх вандалів, які спаплюжили пам’ятник Полю — знайдено!

20 марта 2019 18:24

Правоохоронці встановили — «вуличними художниками» виявились два шістнадцятирічних юнаки. Сьогодні їх разом з батьками викликали до Шевченківського відділу поліції. Порушникам поки що світить лише стаття за хуліганство, однак можливе й перекваліфікування справи на більш серйозну.

18:43Розповісти про Дніпро та область майже без слів
18:41У парку імені Гагаріна нарешті почали наводити лад 
18:40Дайвери незабаром розчищатимуть водойми
18:28Що робити — коли твій сусід має синдром Плюшкіна?
18:20Чергова сесія міськради
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Бордюроукладач за сто тисяч євро!

20 марта 2019 18:35

Вперше в Україні — у Дніпрі продемонстрували інноваційну технологію укладання бордюрів. Ідею керівництво міста підгледіло на американських дорогах.   Геть застарілі бордюрні блоки! Тут на перетині Запорізького шосе та вулиці Аеропортівської вперше в Україні укладають бордюр за новою технологією. Його виливають з бетону прямо на місці. Такий бордюрний камінь не потребує арматури. Чиновники твердять — хоч він і трохи дорожчий, та набагато міцніший і довговічніший. Виливає бордюр ось ця дорога спецтехніка. Її ціна разом із розмитненням — близько ста тисяч євро. Придбала машину одна з компаній Дніпра та передала комунальникам у користування безкоштовно. Керувати нею спеціалістів навчала бразильська компанія, що 25 років тому запровадила цей спосіб укладання у власній країні. Для нашого клімату довелося розробити й особливий склад бетону. Пішов тиждень на те аби підібрати ту компанію, на сьогодні їх дві, які можуть зробити той бетон, який буде відповідати вимогам. Поки такий бордюроукладач у Дніпрі лише один. Та міська влада запевняє: поступово нові бордюри почнуть з’являтися по всьому місту.

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