



Бордюроукладач за сто тисяч євро! Вперше в Україні — у Дніпрі продемонстрували інноваційну технологію укладання бордюрів. Ідею керівництво міста підгледіло на американських дорогах. Геть застарілі бордюрні блоки! Тут на перетині Запорізького шосе та вулиці Аеропортівської вперше в Україні укладають бордюр за новою технологією. Його виливають з бетону прямо на місці. Такий бордюрний камінь не потребує арматури. Чиновники твердять — хоч він і трохи дорожчий, та набагато міцніший і довговічніший. Виливає бордюр ось ця дорога спецтехніка. Її ціна разом із розмитненням — близько ста тисяч євро. Придбала машину одна з компаній Дніпра та передала комунальникам у користування безкоштовно. Керувати нею спеціалістів навчала бразильська компанія, що 25 років тому запровадила цей спосіб укладання у власній країні. Для нашого клімату довелося розробити й особливий склад бетону. Пішов тиждень на те аби підібрати ту компанію, на сьогодні їх дві, які можуть зробити той бетон, який буде відповідати вимогам. Поки такий бордюроукладач у Дніпрі лише один. Та міська влада запевняє: поступово нові бордюри почнуть з’являтися по всьому місту.

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