



Що робити — коли твій сусід має синдром Плюшкіна? Вже більше як п’ять років мешканці Сухачівки потерпають від агресивної багатодітної жінки, двір та будинок якої перетворилися буквально на смердюче звалище. Шестеро її дітей живуть у повній антисанітарії. А сусіди потерпають не лише від смороду, а й від атаки щурів. Ось так Ганна спілкуєтсья зі своїми сусідами. Кидатись на людей з молотком чи сокирою, кажуть люди, для неї — звична справа. Купи сміття вперемішку з іграшками. Так виглядає подвір’я одного з будинків у Сухачівці. У таких жахливих умовах мешкає багатодітна мати з шістьма дітьми. На будь-які зауваження сусідів жінка не реагує. А як аргумент — може навіть дістати сокиру. Нашому візиту господиня не рада. Мовляв — усе наклеп та провокація. А гори сміття, каже, скоро прибере. Сусіди ж запевняють — жінка має серйозні психічні розлади. Усе сміття з вулиці тягне у двір та будинок. Через це навкруги нестерпний сморід та навіть купи щурів, що атакують чужі подвір’я. Ба більше, збирати непотріб жінка примушує і власних маленьких дітей! Люди твердять: вихованням малечі взагалі ніхто не займається. Побачити увесь жах, який відбувається всередині — сусідам колись дозволила бабуся родини. Ці фото зроблені ще торік. Нині діти у санаторіях. Принаймні, про це запевняє сама Ганна. У будинку мешкає її старша донька та брат з невісткою. Якому, до речі, любляча сестра вже встигла проломити голову лише — за зауваження. І зупинятись жінка не збирається. Вона вже вагітна сьомою дитиною. Адже це її основний заробіток. Додаткові гроші отримує ще й за народження кожної наступної дитини. У соціальній службі запевняють — за сім’єю ведеться спостереження. Що правда — в останнє інспектори були у Сухачівці ще взимку. Однак, після нашого візиту соцпрацівники обіцяють — сімейство перевірять ще раз! У випадку фіксації порушень — оштрафують. В разі ігнорування зауважень можуть навіть забрати дітей. Та чи є у сусідів інші важелі впливу на асоціальну жінку? Юристи радять звертатись до суду. Якщо навіть після рішення суду жінка не прибере завали — справу матиме з виконавчою службою. Тож шанс перемогти у цій сміттєвій війні у людей — є. А от що робити з нездоровою агресією жінки — питання. Сьогодні ми дізнались, що інспектори з соціальної служби все ж вирушили на перевірку багатодітної матері. Чи зрушить це проблему з мертвого місця — 11 канал обов’язково це перевірить.

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