Правоохоронці встановили — «вуличними художниками» виявились два шістнадцятирічних юнаки. Сьогодні їх разом з батьками викликали до Шевченківського відділу поліції. Порушникам поки що світить лише стаття за хуліганство, однак можливе й перекваліфікування справи на більш серйозну.
Вже більше як п’ять років мешканці Сухачівки потерпають від агресивної багатодітної жінки, двір та будинок якої перетворилися буквально на смердюче звалище. Шестеро її дітей живуть у повній антисанітарії. А сусіди потерпають не лише від смороду, а й від атаки щурів.
Ось так Ганна спілкуєтсья зі своїми сусідами. Кидатись на людей з молотком чи сокирою, кажуть люди, для неї — звична справа. Купи сміття вперемішку з іграшками. Так виглядає подвір’я одного з будинків у Сухачівці. У таких жахливих умовах мешкає багатодітна мати з шістьма дітьми. На будь-які зауваження сусідів жінка не реагує. А як аргумент — може навіть дістати сокиру. Нашому візиту господиня не рада. Мовляв — усе наклеп та провокація. А гори сміття, каже, скоро прибере. Сусіди ж запевняють — жінка має серйозні психічні розлади. Усе сміття з вулиці тягне у двір та будинок. Через це навкруги нестерпний сморід та навіть купи щурів, що атакують чужі подвір’я. Ба більше, збирати непотріб жінка примушує і власних маленьких дітей! Люди твердять: вихованням малечі взагалі ніхто не займається. Побачити увесь жах, який відбувається всередині — сусідам колись дозволила бабуся родини. Ці фото зроблені ще торік. Нині діти у санаторіях. Принаймні, про це запевняє сама Ганна. У будинку мешкає її старша донька та брат з невісткою. Якому, до речі, любляча сестра вже встигла проломити голову лише — за зауваження. І зупинятись жінка не збирається. Вона вже вагітна сьомою дитиною. Адже це її основний заробіток. Додаткові гроші отримує ще й за народження кожної наступної дитини. У соціальній службі запевняють — за сім’єю ведеться спостереження. Що правда — в останнє інспектори були у Сухачівці ще взимку. Однак, після нашого візиту соцпрацівники обіцяють — сімейство перевірять ще раз! У випадку фіксації порушень — оштрафують. В разі ігнорування зауважень можуть навіть забрати дітей. Та чи є у сусідів інші важелі впливу на асоціальну жінку? Юристи радять звертатись до суду. Якщо навіть після рішення суду жінка не прибере завали — справу матиме з виконавчою службою. Тож шанс перемогти у цій сміттєвій війні у людей — є. А от що робити з нездоровою агресією жінки — питання. Сьогодні ми дізнались, що інспектори з соціальної служби все ж вирушили на перевірку багатодітної матері. Чи зрушить це проблему з мертвого місця — 11 канал обов’язково це перевірить.