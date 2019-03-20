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21 марта 2019 | 20:35
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Чергова сесія міськради20 марта 2019 18:20
Борис Філатов вимагає, аби депутати не паплюжили Дніпро у соцмережах. Йдеться про ситуацію зі 112-ю школою, де днями з невідомих причин занедужали діти. У мерії вважають, що ця подія не варта розголосу, який вона отримала. Про таке сьогодні йшлося на черговій сесії міськради.
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