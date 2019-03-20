11 канал
21 марта 2019 | 20:35

Неповнолітніх вандалів, які спаплюжили пам'ятник Полю - знайдено! Неповнолітніх вандалів, які спаплюжили пам’ятник Полю — знайдено!

20 марта 2019 18:24

Правоохоронці встановили — «вуличними художниками» виявились два шістнадцятирічних юнаки. Сьогодні їх разом з батьками викликали до Шевченківського відділу поліції. Порушникам поки що світить лише стаття за хуліганство, однак можливе й перекваліфікування справи на більш серйозну.

18:43Розповісти про Дніпро та область майже без слів
18:41У парку імені Гагаріна нарешті почали наводити лад 
18:40Дайвери незабаром розчищатимуть водойми
18:35Бордюроукладач за сто тисяч євро!
18:28Що робити — коли твій сусід має синдром Плюшкіна?
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Чергова сесія міськради

20 марта 2019 18:20

Борис Філатов вимагає, аби депутати не паплюжили Дніпро у соцмережах. Йдеться про ситуацію зі 112-ю школою, де днями з невідомих причин занедужали діти. У мерії вважають, що ця подія  не варта розголосу, який вона отримала. Про таке сьогодні йшлося на черговій сесії міськради. Говорили також про бездіяльність поліції, допомогу важкохворим та депутатську етику.

Першими слово надали мешканцям Самарського району, які скаржилися на засилля криміналітету й бездіяльність поліції у розслідування крадіжок. У тому числі — увага! — з опорного пункту поліції! Депутати по цьому округу просто з місця надали голові Самарського райвідділку точні адреси, де розпивають алкоголь неповнолітні, випалюють дроти металісти та ведуть торгівлю наркоділки — на випадок, якщо поліція не знає. Ситуацію з 112-ю школою, де з нез’ясованих причин занедужали діти — у мерії сприймають досить болісно. Міський голова навіть закликав депутатів не піаритися на цьому у Фейсбук й не ганьбити Дніпро. А голова профільного департаменту ображався, що преса перебільшила проблему. У порядку денному, сесія погодилася преміювати громадян, які повідомлятимуть про вандалів, що нищать майно громади. Їм збираються виплачувати до ста прожиткових мінімумів. Депутати також проголосували кодекс власної ж етики, тобто пообіцяли поводитися добре. Й схвалили програму, яка підтримуватиме художників та скульпторів. Також ця сесія затвердила назви сімнадцяти раніше ніяк не позначених проїздів.

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