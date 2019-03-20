



Чергова сесія міськради Борис Філатов вимагає, аби депутати не паплюжили Дніпро у соцмережах. Йдеться про ситуацію зі 112-ю школою, де днями з невідомих причин занедужали діти. У мерії вважають, що ця подія не варта розголосу, який вона отримала. Про таке сьогодні йшлося на черговій сесії міськради. Говорили також про бездіяльність поліції, допомогу важкохворим та депутатську етику. Першими слово надали мешканцям Самарського району, які скаржилися на засилля криміналітету й бездіяльність поліції у розслідування крадіжок. У тому числі — увага! — з опорного пункту поліції! Депутати по цьому округу просто з місця надали голові Самарського райвідділку точні адреси, де розпивають алкоголь неповнолітні, випалюють дроти металісти та ведуть торгівлю наркоділки — на випадок, якщо поліція не знає. Ситуацію з 112-ю школою, де з нез’ясованих причин занедужали діти — у мерії сприймають досить болісно. Міський голова навіть закликав депутатів не піаритися на цьому у Фейсбук й не ганьбити Дніпро. А голова профільного департаменту ображався, що преса перебільшила проблему. У порядку денному, сесія погодилася преміювати громадян, які повідомлятимуть про вандалів, що нищать майно громади. Їм збираються виплачувати до ста прожиткових мінімумів. Депутати також проголосували кодекс власної ж етики, тобто пообіцяли поводитися добре. Й схвалили програму, яка підтримуватиме художників та скульпторів. Також ця сесія затвердила назви сімнадцяти раніше ніяк не позначених проїздів.

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