



Інструмент на все життя День баяна та акордеона відбувся у Дніпровському коледжі культури та мистецтв. Його студенти, а також студенти музичних училищ області, академії музики імені Глінки та їхні викладачі присвятили програму пам’яті корифея українського мистецтва баяну та акордеону, нашого земляка Миколи Різоля. Зі сцени звучали його твори та музика, яку спочатку писали зовсім не для цього інструменту. Поліфонія — одна з особливостей цього інструменту. Навіть класичні твори для органу підвладні баяну. Але він вважається перш за все — народним. Баян у порівнянні з іншими інструментами цієї групи — досить молодий. До нього звісно була гармонь. Але — це інше. Кнопковий, а також клавішний акордеон були запатентовані всього 190 років тому. Інструмент підкорив серця багатьох людей. Микола Різоль був одним з них. Його виконання та викладання були настільки досконалими, що ще за життя Миколи Івановича в Дніпрі був заснований конкурс його імені. Оркестр народних інструментів і соло кнопкового акордеону — класика жанру. Для глядачів концерту це свято на один день. Для його учасників День Баяна і Акордеона означає набагато більше. Це прагнення вдосконалити гру та можливість виступати перед публікою. Зараз майже дві третини студентів, які опановують мистецтво гри на баяні — хлопці. Але решта — дівчата! І це великий прогрес, вважає Марина Ободовська. Вона майже двадцять років викладає у коледжі і дуже зацікавлена в тому, щоб і прекрасна стать змогла «приручити» баян. Краще подивитися та почути, як це роблять майстри. Таке виконання стане аргументом на користь чудових інструментів. У тому числі — й клавішного кларнету. Стиль гри п’ятьма пальцями, тобто застосування п’ятипальцевої аплікатури на баяні розробив сам Микола Різоль. Послідовники-віртуози дуже вдячні майстру і за це.

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