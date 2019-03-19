Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.
Блокування комунальної техніки та навіть наїзд на пішохода
19 марта 2019 18:03
Черговий демонтаж наливайки у Дніпрі — завершився конфліктом. Обуреного власника незаконного кіоску довелось навіть вгамовувати поліції. Це мав бути звичайний демонтаж незаконно встановленого кіоску. Десята ранку. Вулиця Пугачова. Але щойно комунальники беруться за справу, як у власника споруди зненацька здають нерви. За кермом автівки розлючений чоловік не просто блокує комунальний транспорт, а ледь не наїжджає на людину! Вгамовувати його доводиться поліції. Підприємець Самір твердить — його МАФ простояв тут з десяток років — і жодних питань про законність. Як раптом минулої п’ятниці на кіоску з’явилась наліпка з вимогою про демонтаж. Натомість, чиновники твердять: МАФ встановлено без жодного дозволу. Необхідного пакету документів у підприємця не виявилось. А ще, твердять комунальники, окрім відсутності документів тут незаконно торгували алкоголем. Утім, підприємець і це заперечує. Проте, скандал власнику кіоску не допоміг. Жодних аргументів, окрім слів, у нього не виявилось. Тому його МАФ таки забирають комунальники. І так, твердять, буде з кожною незаконною спорудою. Загалом, працівниками «Благоустрою» вже демонтовано понад 150 нелегальних МАФів. І зупинятися вони не збираються.