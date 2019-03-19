



Блокування комунальної техніки та навіть наїзд на пішохода Черговий демонтаж наливайки у Дніпрі — завершився конфліктом. Обуреного власника незаконного кіоску довелось навіть вгамовувати поліції. Це мав бути звичайний демонтаж незаконно встановленого кіоску. Десята ранку. Вулиця Пугачова. Але щойно комунальники беруться за справу, як у власника споруди зненацька здають нерви. За кермом автівки розлючений чоловік не просто блокує комунальний транспорт, а ледь не наїжджає на людину! Вгамовувати його доводиться поліції. Підприємець Самір твердить — його МАФ простояв тут з десяток років — і жодних питань про законність. Як раптом минулої п’ятниці на кіоску з’явилась наліпка з вимогою про демонтаж. Натомість, чиновники твердять: МАФ встановлено без жодного дозволу. Необхідного пакету документів у підприємця не виявилось. А ще, твердять комунальники, окрім відсутності документів тут незаконно торгували алкоголем. Утім, підприємець і це заперечує. Проте, скандал власнику кіоску не допоміг. Жодних аргументів, окрім слів, у нього не виявилось. Тому його МАФ таки забирають комунальники. І так, твердять, буде з кожною незаконною спорудою. Загалом, працівниками «Благоустрою» вже демонтовано понад 150 нелегальних МАФів. І зупинятися вони не збираються.

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