11 канал
20 марта 2019 | 17:30

Нічний вандалізм від неповнолітніх Нічний вандалізм від неповнолітніх

19 марта 2019 17:56

Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.

18:09Тиша також має звуки
18:06Інструмент на все життя
18:03Блокування комунальної техніки та навіть наїзд на пішохода
17:56Уся правобережна частина Дніпра ризикує залишитись без води
17:55Винагорода від міського голови 100 тисяч
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Блискавична спецоперація!

19 марта 2019 18:00

 Банду озброєних нальотчиків, які протягом тривалого часу тероризували місто розбійним нападами, затримали бійці КОРДу.  Усе відбулось на одній із парковок. Чотирьох членів групи в лічені хвилини спецпризначенці скрутили та вклали обличчям в асфальт. В машині одного з ділків знайшли пістолети та чорний одяг, в якому розбійники і скоювали напади. А от в помешканнях бандитів — виявили справжній арсенал зброї — гранати, патрони та навіть гранатомет! А ще мисливські рушниці та гроші, викрадені під час одного з останніх зухвалих нападів. Тоді молодики у масках увірвались до будинку у селищі під Дніпром. Побили господаря та викрали чималу суму грошей, прикраси та колекцію зброю. Нині правоохоронці перевіряють банду на причетність до інших аналогічних злочинів.

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