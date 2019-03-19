



Блискавична спецоперація! Банду озброєних нальотчиків, які протягом тривалого часу тероризували місто розбійним нападами, затримали бійці КОРДу. Усе відбулось на одній із парковок. Чотирьох членів групи в лічені хвилини спецпризначенці скрутили та вклали обличчям в асфальт. В машині одного з ділків знайшли пістолети та чорний одяг, в якому розбійники і скоювали напади. А от в помешканнях бандитів — виявили справжній арсенал зброї — гранати, патрони та навіть гранатомет! А ще мисливські рушниці та гроші, викрадені під час одного з останніх зухвалих нападів. Тоді молодики у масках увірвались до будинку у селищі під Дніпром. Побили господаря та викрали чималу суму грошей, прикраси та колекцію зброю. Нині правоохоронці перевіряють банду на причетність до інших аналогічних злочинів.

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