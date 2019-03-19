Блискавична спецоперація!

Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.
Банду озброєних нальотчиків, які протягом тривалого часу тероризували місто розбійним нападами, затримали бійці КОРДу. Усе відбулось на одній із парковок. Чотирьох членів групи в лічені хвилини спецпризначенці скрутили та вклали обличчям в асфальт. В машині одного з ділків знайшли пістолети та чорний одяг, в якому розбійники і скоювали напади. А от в помешканнях бандитів — виявили справжній арсенал зброї — гранати, патрони та навіть гранатомет! А ще мисливські рушниці та гроші, викрадені під час одного з останніх зухвалих нападів. Тоді молодики у масках увірвались до будинку у селищі під Дніпром. Побили господаря та викрали чималу суму грошей, прикраси та колекцію зброю. Нині правоохоронці перевіряють банду на причетність до інших аналогічних злочинів.