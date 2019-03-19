



Уся правобережна частина Дніпра ризикує залишитись без води Такий подарунок на перше квітня дніпрянам готують енергетики, адже від електрики планують відключити Аульський водовід. Про таку загрозу повідомив генеральний директор енергокомпанії ДТЕК Вадим Кухтій. Річ у тому, що керівництво Аульського водоводу не уклало угоду на постачання електрики. Домовитися не змогли через чималі борги підприємства. Тож, першого квітня планується відключення Аулів. Аналогічні проблеми мають ще п’ять десятків соціально значущих об’єктів області, у тому числі Марганецький та Новомосковський водоканали.

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