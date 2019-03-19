11 канал
20 марта 2019 | 17:30

Нічний вандалізм від неповнолітніх Нічний вандалізм від неповнолітніх

19 марта 2019 17:56

Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.

18:09Тиша також має звуки
18:06Інструмент на все життя
18:03Блокування комунальної техніки та навіть наїзд на пішохода
18:00Блискавична спецоперація!
17:55Винагорода від міського голови 100 тисяч
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Уся правобережна частина Дніпра ризикує залишитись без води

19 марта 2019 17:56

Такий подарунок на перше квітня дніпрянам готують енергетики, адже від електрики планують відключити Аульський водовід.  Про таку загрозу повідомив генеральний директор енергокомпанії ДТЕК Вадим Кухтій. Річ у тому, що керівництво Аульського водоводу не уклало угоду на постачання електрики. Домовитися не змогли через чималі борги підприємства. Тож, першого квітня планується відключення Аулів. Аналогічні проблеми мають ще п’ять десятків соціально значущих об’єктів області, у тому числі Марганецький та Новомосковський водоканали.

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