Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.
Уся правобережна частина Дніпра ризикує залишитись без води
19 марта 2019 17:56
Такий подарунок на перше квітня дніпрянам готують енергетики, адже від електрики планують відключити Аульський водовід. Про таку загрозу повідомив генеральний директор енергокомпанії ДТЕК Вадим Кухтій. Річ у тому, що керівництво Аульського водоводу не уклало угоду на постачання електрики. Домовитися не змогли через чималі борги підприємства. Тож, першого квітня планується відключення Аулів. Аналогічні проблеми мають ще п’ять десятків соціально значущих об’єктів області, у тому числі Марганецький та Новомосковський водоканали.