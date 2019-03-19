



Нічний вандалізм від неповнолітніх Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів. А от неофіційно говорять про вдвічі більше постраждалих. Потрощені та пограбовані автівки такий неприємний сюрприз зранку чекав на деяких мешканців житломасивів Тополя. Фотографії понівечених машин з самого ранку одразу розійшлися Інтернетом. Власники про вандалізм ще й не здогадувались, а їх вже розшукували приголомшені очевидці. Ярослав показує місце, де стояла одна з розтрощених автівок. Він працює поблизу місця, де усе й сталося. Тож на власні очі бачив наслідки нічної пригоди. Підозрюваних вдалося затримати гарячим слідом. Патрульних вчасно викликав один з місцевих. Чоловік побачив, як невідомий намагається залізти у чужу автівку. Миттю викликав копів. Ті й затримали злодія. Хлопець одразу здав і двох своїх неповнолітніх спільників. Обом підліткам лише 14 років. Заяви до поліції написали усі 5 власників понівечених автівок. Але у соцмережах шириться інформація, що постраждалих з десяток. Який мотив переслідували юні вандали? Чому зненацька вирішили трощити чужі авто на своєму шляху? Нині з’ясовують слідчі та поліція у справах дітей. Батьків неповнолітніх хуліганів про нічні пригоди їхніх синів — вже повідомили.

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