11 канал
20 марта 2019 | 17:30

Нічний вандалізм від неповнолітніх Нічний вандалізм від неповнолітніх

19 марта 2019 17:56

Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.

18:09Тиша також має звуки
18:06Інструмент на все життя
18:03Блокування комунальної техніки та навіть наїзд на пішохода
18:00Блискавична спецоперація!
17:56Уся правобережна частина Дніпра ризикує залишитись без води
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Винагорода від міського голови 100 тисяч

19 марта 2019 17:55

Не лише трощать чужі автівки, а й пошкоджують пам’ятники. Підлітки-вандали знову в центрі уваги. Пам’ятаєте нещодавній скандал з обмальованим рекламою наркотиків постаментом Олександру Полю? Міський голова Борис Філатов тоді навіть пообіцяв чималу грошову винагороду за ім’я хуліганів. І ось у мережі з’явилося відео, де двоє юнаків із фарбою у руках  залишають на меморіалі своє ганебне послання. За допомогою вуличних камер спостереження вдалось прослідкувати маршрут хуліганів та навіть побачити їхні обличчя. Ось вони перед походом на справу — у магазині. Усі, хто впізнав юних ділків, можуть звертатись до поліції за телефоном 102. І, ймовірно, розраховувати на 100 обіцяних тисяч від міського голови.

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