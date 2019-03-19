Винагорода від міського голови 100 тисяч

Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.
Не лише трощать чужі автівки, а й пошкоджують пам’ятники. Підлітки-вандали знову в центрі уваги. Пам’ятаєте нещодавній скандал з обмальованим рекламою наркотиків постаментом Олександру Полю? Міський голова Борис Філатов тоді навіть пообіцяв чималу грошову винагороду за ім’я хуліганів. І ось у мережі з’явилося відео, де двоє юнаків із фарбою у руках залишають на меморіалі своє ганебне послання. За допомогою вуличних камер спостереження вдалось прослідкувати маршрут хуліганів та навіть побачити їхні обличчя. Ось вони перед походом на справу — у магазині. Усі, хто впізнав юних ділків, можуть звертатись до поліції за телефоном 102. І, ймовірно, розраховувати на 100 обіцяних тисяч від міського голови.