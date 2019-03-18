



У Дніпрі обрали найкращий голос міста Фінал щорічного конкурсу «Dnipro Voice — 2019» пройшов у Менорі. За головний приз боролися більше сотні учасників, у тому числі — іноземців. На фінішній прямій їх залишилось трохи більше десятка. Вокальні здібності оцінювало професійне журі. Переможець отримає можливість записати власну композицію в студії звукозапису.

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