У Дніпрі обрали найкращий голос міста

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20 марта 2019 | 17:30
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Нічний вандалізм від неповнолітніх19 марта 2019 17:56
Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.
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