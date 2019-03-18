11 канал
20 марта 2019 | 17:30

Нічний вандалізм від неповнолітніх Нічний вандалізм від неповнолітніх

19 марта 2019 17:56

Поставив автівку на ніч під будинок — вранці знайшов розбиту і пограбовану. Троє підлітків сьогодні вночі зненацька взялись трощити автівки мешканців житломасиву Тополя. За інформацією патрульних, жертвами вандалів стали п’ять автомобілів.

18:09Тиша також має звуки
18:06Інструмент на все життя
18:03Блокування комунальної техніки та навіть наїзд на пішохода
18:00Блискавична спецоперація!
17:56Уся правобережна частина Дніпра ризикує залишитись без води
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У Дніпрі обрали найкращий голос міста

18 марта 2019 20:13

Фінал щорічного конкурсу «Dnipro Voice — 2019» пройшов у Менорі. За головний приз боролися більше сотні учасників, у тому числі — іноземців.  На фінішній прямій їх залишилось трохи більше десятка. Вокальні здібності оцінювало професійне журі. Переможець отримає можливість записати власну композицію в студії звукозапису.

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