



Відкритий чемпіонат Східного регіону зі змішаних бойових мистецтв Понад двісті п`ятдесят спортсменів- любителів у віці від дев`яти до вісімнадцяти років приїхали до Дніпра зі всієї України на відкритий чемпіонат Східного регіону зі змішаних бойових мистецтв. За результатами непростих змагань організатори обіцяють сформувати збірну команду області. І сподіваються, що в цьому році цей вид спорту стане олімпійським. Успішність у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв це не легко — потрібно розвиватися у різних напрямках. Займатись не тільки боротьбою, а ще й кросс-фітом. Мати міцний м`язовий каркас та сильний удар. Навіть тренуватись у кількох майстрів своєї справи. Прихильники змішаних бойових мистецтв подали заявку на те, щоб цей вид спорту став олімпійським. Тому спортсмени на змаганнях у Дніпрі прагнули проявити себе якнайкраще. Бої стали серйозним випробуванням для учасників. Дев«ятилітній Ілля вже займається боротьбою, але сьогодні прийшов подивитись на новий для нього вид спорту. І — каже — дуже зацікавився… Але дівчата також беруть участь у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв. У молодшій віковій категорії сьогодні вирували справжні емоції, юні учасниці не поступалися у видовищності змагань дорослим. За периметром татамі — за юну спортсменку тримає кулачки її тренер — Світлана має чемпіонські звання, зараз багато уваги приділяє вихованню майбутніх борців. Президент дніпровської ліги UFMMA свого сина привчає до турнірів змалечку. Хлопчику тільки-но виповнилось три роки, а він вже займається акробатикою. Для кожного спортсмена змагання- це важливий досвід. Чемпіонат східного регіону- важливий показник рівня майстерності. Щоб взяти в ньому участь, треба пройти відбіркові турніри. На змаганнях у Дніпрі тренери підібрали гідних кандидатів у збірну області. І вже незабаром спортсмени візьмуть участь у столичному турнірі.

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