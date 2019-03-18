Отруїлися чи захворіли? Минулого тижня занедужали більше сотні учнів 112-ої школи, чотирнадцять потрапили до лікарні. Наразі всі вони виписані, заклад зачинено на перевірку. Поки увага громадськості прикута до цього випадку, ми згадали менш відомий та не менш резонансний. Такі самі симптоми отруєння були в учнів дніпровської школи-інтернату номер чотири. Заклад також закривали на карантин.
Відкритий чемпіонат Східного регіону зі змішаних бойових мистецтв
18 марта 2019 18:32
Понад двісті п`ятдесят спортсменів- любителів у віці від дев`яти до вісімнадцяти років приїхали до Дніпра зі всієї України на відкритий чемпіонат Східного регіону зі змішаних бойових мистецтв. За результатами непростих змагань організатори обіцяють сформувати збірну команду області. І сподіваються, що в цьому році цей вид спорту стане олімпійським.
Успішність у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв це не легко — потрібно розвиватися у різних напрямках. Займатись не тільки боротьбою, а ще й кросс-фітом. Мати міцний м`язовий каркас та сильний удар. Навіть тренуватись у кількох майстрів своєї справи. Прихильники змішаних бойових мистецтв подали заявку на те, щоб цей вид спорту став олімпійським. Тому спортсмени на змаганнях у Дніпрі прагнули проявити себе якнайкраще. Бої стали серйозним випробуванням для учасників. Дев«ятилітній Ілля вже займається боротьбою, але сьогодні прийшов подивитись на новий для нього вид спорту. І — каже — дуже зацікавився… Але дівчата також беруть участь у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв. У молодшій віковій категорії сьогодні вирували справжні емоції, юні учасниці не поступалися у видовищності змагань дорослим. За периметром татамі — за юну спортсменку тримає кулачки її тренер — Світлана має чемпіонські звання, зараз багато уваги приділяє вихованню майбутніх борців. Президент дніпровської ліги UFMMA свого сина привчає до турнірів змалечку. Хлопчику тільки-но виповнилось три роки, а він вже займається акробатикою. Для кожного спортсмена змагання- це важливий досвід. Чемпіонат східного регіону- важливий показник рівня майстерності. Щоб взяти в ньому участь, треба пройти відбіркові турніри. На змаганнях у Дніпрі тренери підібрали гідних кандидатів у збірну області. І вже незабаром спортсмени візьмуть участь у столичному турнірі.