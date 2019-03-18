



Понад 250 квартирних крадіжок — лише з початку року На Дніпропетровщині домушники відкрили сезон полювання на ваші оселі. Поки не розкрита й половина злочинів. Поки його квартиру обчищали домушники, Юрій був на роботі. Коли ввечері переступив поріг — пережив справжній шок. З моменту крадіжки пройшло понад три місяці, злодіїв не знайшли. У соцмережі дніпряни викладають відео, де невідомі вештаються поруч з їхніми оселями та зазирають у замки. Ось — проспект Слобожанський. Правоохоронці повідомляють невтішну статистику. З майже півтори тисячі минулорічних квартирних крадіжок, наразі розкриті менше трьох сотень. Як захистити своє помешкання — поліцейські дають декілька простих порад: 1. Встановити важкі залізні двері, якісні замки, краще — одразу декілька. 2. Якщо живете на першому/другому поверсі — захистити вікна решітками. 3. Встановити біля квартири відеокамери, за можливості — сигналізацію. 4. Товаришувати із сусідами. Не хвалитися відпустками у соцмережах. 5. Якщо маєте фото або відео підозрілих людей поруч із вашим житлом — передайте ці матеріали правоохоронцям. А от жителі вулиці Січових Стрільців пішли далі — у будинку встановили надсучасну систему безпеки. Ліфти та підвали тут — під сигналізацією. По периметру будівлі встановлені 19 камер відеоспостереження. Доступ до них має як консьєрж, так і будь-який мешканець будинку — прямо зі смартфону. Встановили систему безпеки після квартирних крадіжок у сусідніх будинках. І, це каже голова ОСББ, одного разу вже їх вберегло. Та якою досконалою не була б система безпеки, кажуть правоохоронці, вірогідність стати жертвою квартирних крадіїв є завжди. Якщо вас обікрали — в жодному разі не можна нічого чіпати. Також варто поспілкуватися із сусідами. Можливо вам вони розкажуть більше, аніж правоохоронцям.

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