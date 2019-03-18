Отруїлися чи захворіли? Минулого тижня занедужали більше сотні учнів 112-ої школи, чотирнадцять потрапили до лікарні. Наразі всі вони виписані, заклад зачинено на перевірку. Поки увага громадськості прикута до цього випадку, ми згадали менш відомий та не менш резонансний. Такі самі симптоми отруєння були в учнів дніпровської школи-інтернату номер чотири. Заклад також закривали на карантин.
Понад 250 квартирних крадіжок — лише з початку року
18 марта 2019 18:29
На Дніпропетровщині домушники відкрили сезон полювання на ваші оселі. Поки не розкрита й половина злочинів.
Поки його квартиру обчищали домушники, Юрій був на роботі. Коли ввечері переступив поріг — пережив справжній шок. З моменту крадіжки пройшло понад три місяці, злодіїв не знайшли. У соцмережі дніпряни викладають відео, де невідомі вештаються поруч з їхніми оселями та зазирають у замки. Ось — проспект Слобожанський. Правоохоронці повідомляють невтішну статистику. З майже півтори тисячі минулорічних квартирних крадіжок, наразі розкриті менше трьох сотень. Як захистити своє помешкання — поліцейські дають декілька простих порад:
1. Встановити важкі залізні двері, якісні замки, краще — одразу декілька.
2. Якщо живете на першому/другому поверсі — захистити вікна решітками.
3. Встановити біля квартири відеокамери, за можливості — сигналізацію.
4. Товаришувати із сусідами. Не хвалитися відпустками у соцмережах.
5. Якщо маєте фото або відео підозрілих людей поруч із вашим житлом — передайте ці матеріали правоохоронцям.
А от жителі вулиці Січових Стрільців пішли далі — у будинку встановили надсучасну систему безпеки. Ліфти та підвали тут — під сигналізацією. По периметру будівлі встановлені 19 камер відеоспостереження. Доступ до них має як консьєрж, так і будь-який мешканець будинку — прямо зі смартфону. Встановили систему безпеки після квартирних крадіжок у сусідніх будинках. І, це каже голова ОСББ, одного разу вже їх вберегло. Та якою досконалою не була б система безпеки, кажуть правоохоронці, вірогідність стати жертвою квартирних крадіїв є завжди. Якщо вас обікрали — в жодному разі не можна нічого чіпати. Також варто поспілкуватися із сусідами. Можливо вам вони розкажуть більше, аніж правоохоронцям.