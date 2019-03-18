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Симптоми отруєння були і в учнів школи-інтернату №4 Симптоми отруєння були і в учнів школи-інтернату № 4

18 марта 2019 18:20

Отруїлися чи захворіли? Минулого тижня занедужали більше сотні учнів 112-ої школи, чотирнадцять потрапили до лікарні. Наразі всі вони виписані, заклад зачинено на перевірку. Поки увага громадськості прикута до цього випадку, ми згадали менш відомий та не менш резонансний. Такі самі симптоми отруєння були в учнів дніпровської школи-інтернату номер чотири. Заклад також закривали на карантин.

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Чиста вода з кранів — міф чи реальність?

18 марта 2019 18:24

Реальність, стверджують на Ломівській насосно-фільтрувальній станції. Вона обслуговує лівобережну частину Дніпра та Новомосковськ. Під час масштабної реконструкції, що розпочалася ще у 2016 році, на станції повністю замінили усе технологічне обладнання.  Тож тепер вода не має ані сторонніх присмаків, ані запахів. Аби пересвідчитися у цьому — журналістів запросили на оглядини.

Нові фільтрувальні системи, енергоощадне обладнання , цілий цех знезаражування води — масштабна реконструкція на Ломівській станції майже завершена. Мешканці лівобережної частини Дніпра та Новомосковська тепер отримують якісну воду з кранів, каже керівництво водоканалу, а місто економить. Адже завдяки такому оновленню вдалось на 30% скоротити кількість покупної води. На станції для очищення відтепер використовують спеціальний реагент вітчизняного виробництва — амопол. Це — неорганічна речовина у вигляді прозорих або білих кристалів. Завдяки ій вода стала прозорішою, без запаху та присмаку. А хлору та важких металів в ній — в десятки разів менше. Крім того, на станції цьогоріч запустили котельню, яка працює на альтернативних видах палива — пелетах. Це дозволило повністю відмовились від використання природного газу. Повністю завершити масштабну реконструкцію планують до серпня 2019 року. До цього часу мають якраз закінчити реконструкцію фільтрів, що працюють вже п’ятдесят років.

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