



Чиста вода з кранів — міф чи реальність? Реальність, стверджують на Ломівській насосно-фільтрувальній станції. Вона обслуговує лівобережну частину Дніпра та Новомосковськ. Під час масштабної реконструкції, що розпочалася ще у 2016 році, на станції повністю замінили усе технологічне обладнання. Тож тепер вода не має ані сторонніх присмаків, ані запахів. Аби пересвідчитися у цьому — журналістів запросили на оглядини. Нові фільтрувальні системи, енергоощадне обладнання , цілий цех знезаражування води — масштабна реконструкція на Ломівській станції майже завершена. Мешканці лівобережної частини Дніпра та Новомосковська тепер отримують якісну воду з кранів, каже керівництво водоканалу, а місто економить. Адже завдяки такому оновленню вдалось на 30% скоротити кількість покупної води. На станції для очищення відтепер використовують спеціальний реагент вітчизняного виробництва — амопол. Це — неорганічна речовина у вигляді прозорих або білих кристалів. Завдяки ій вода стала прозорішою, без запаху та присмаку. А хлору та важких металів в ній — в десятки разів менше. Крім того, на станції цьогоріч запустили котельню, яка працює на альтернативних видах палива — пелетах. Це дозволило повністю відмовились від використання природного газу. Повністю завершити масштабну реконструкцію планують до серпня 2019 року. До цього часу мають якраз закінчити реконструкцію фільтрів, що працюють вже п’ятдесят років.

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