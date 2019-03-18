Голлівудський бойовик під Вільногірськом

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19 марта 2019 | 08:02
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Симптоми отруєння були і в учнів школи-інтернату № 418 марта 2019 18:20
Отруїлися чи захворіли? Минулого тижня занедужали більше сотні учнів 112-ої школи, чотирнадцять потрапили до лікарні. Наразі всі вони виписані, заклад зачинено на перевірку. Поки увага громадськості прикута до цього випадку, ми згадали менш відомий та не менш резонансний. Такі самі симптоми отруєння були в учнів дніпровської школи-інтернату номер чотири. Заклад також закривали на карантин.
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