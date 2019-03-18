11 канал
19 марта 2019 | 08:02

Симптоми отруєння були і в учнів школи-інтернату №4 Симптоми отруєння були і в учнів школи-інтернату № 4

18 марта 2019 18:20

Отруїлися чи захворіли? Минулого тижня занедужали більше сотні учнів 112-ої школи, чотирнадцять потрапили до лікарні. Наразі всі вони виписані, заклад зачинено на перевірку. Поки увага громадськості прикута до цього випадку, ми згадали менш відомий та не менш резонансний. Такі самі симптоми отруєння були в учнів дніпровської школи-інтернату номер чотири. Заклад також закривали на карантин.

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Голлівудський бойовик під Вільногірськом

18 марта 2019 18:23

Водій євробляхи жбурнув гранату у поліцейських, коли ті попросили надати документи для перевірки. Один правоохоронець зазнав поранень.  Після цього чоловік кинувся навтьоки з ще однією гранатою у руках. Копи за допомогою зброї встигли знешкодити порушника, доки той не висмикнув чеку. Після виписки з лікарні на автомобіліста чекає строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або навіть довічне ув’язнення.

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