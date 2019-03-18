11 канал
19 марта 2019 | 08:02

Підпал або звичайна необачність? Підпал або звичайна необачність?

18 марта 2019 18:18

Палац профілактики, про який наші журналісти розповідали минулого тижня — постраждав від пожежі. Частина даху та центральна зала — вигоріли вщент. З полум’ям боролися тридцять чотири рятувальники із застосуванням п’яти одиниць техніки.

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Симптоми отруєння були і в учнів школи-інтернату № 4

18 марта 2019 18:20

Отруїлися чи захворіли? Минулого тижня занедужали більше сотні учнів 112-ої школи, чотирнадцять потрапили до лікарні. Наразі всі вони виписані, заклад зачинено на перевірку. Поки увага громадськості прикута до цього випадку, ми згадали менш відомий та не менш резонансний. Такі самі симптоми отруєння були в учнів дніпровської школи-інтернату номер чотири. Заклад також закривали на карантин.

Школа-інтернат для дітей із хворобами серця. Сьогодні заклад працює перший день після карантину. ДОнька Олени занедужала 5-го березня. Дівчинці стало зле, коли та саме повернулася додому зі шкільної їдальні. До лікарні дівчинку забрала швидка. Того ж дня зі школи інтернату номер 4 госпіталізували ще 5 дітей, стільки ж — звернулися по допомогу до шкільного лікаря. Батьки ж твердять: постраждалих — куди більше — аж близько семи десятків дітей. Лікарі діагноз отруєння не підтвердили. Проте, у тому що сталося батьки звинувачують саме шкільну їдальню. Керівництво закладу ж має свою правду. Дехто із захворівших дітей, кажуть, у той день навіть не заходив до їдальні. А от у Держпродспоживсліжбі вже завершили епідеміологічне розслідування. Експерти кажуть, про отруєння у школі не йдеться. Що ж спричинило захворювання дітей? Поки питання залишається відкритим. Батьки готують звернення до обласної ради із проханням змінити постачальника їжі.

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