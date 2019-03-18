



Підпал або звичайна необачність? Палац профілактики, про який наші журналісти розповідали минулого тижня — постраждав від пожежі. Частина даху та центральна зала — вигоріли вщент. З полум’ям боролися тридцять чотири рятувальники із застосуванням п’яти одиниць техніки. Вечір п’ятниці — на вулиці Щербаня палає велична пам’ятка архітектури — палац профілактики. Через напівзруйнований стан будівлі, рятувальникам складно дістатись до епіцентру загоряння. Під час пожежі ніхто не постраждав. Адже палац вже рік як пустує. Більше трьох годин пожежі і одна з центральних зал палацу перетворилась на пепелище. У повітрі й досі стоїть запах гару. Через займання архітектурна пам’ятка навіть частково лишилася даху. Займання сталося на горищі у лівому крилі палацу. Вогонь помітили перехожі й зателефонували 101. На місце одразу прибув пожежно-рятувальний підрозділ. Правоохоронці запевняють — це був підпал. А от чиїх рук — поки невідомо. Наразі триває слідство. Яку саме ціль переслідували підпалювачі — невідомо. Однак, важко не пов’язати цю пожежу з великою увагою, яку останнім часом приділяти палацу ЗМІ. Нагадаємо — у міськраді реставрувати будівлю не збирались — натомість шукали зацікавлених у відновленні палацу орендарів. Правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії надзвичайної ситуації. У випадку, якщо злочинців все ж знайдуть — їм загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.

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