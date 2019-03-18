Підпал або звичайна необачність?

Отруїлися чи захворіли? Минулого тижня занедужали більше сотні учнів 112-ої школи, чотирнадцять потрапили до лікарні. Наразі всі вони виписані, заклад зачинено на перевірку. Поки увага громадськості прикута до цього випадку, ми згадали менш відомий та не менш резонансний. Такі самі симптоми отруєння були в учнів дніпровської школи-інтернату номер чотири. Заклад також закривали на карантин.
Палац профілактики, про який наші журналісти розповідали минулого тижня — постраждав від пожежі. Частина даху та центральна зала — вигоріли вщент. З полум’ям боролися тридцять чотири рятувальники із застосуванням п’яти одиниць техніки. Вечір п’ятниці — на вулиці Щербаня палає велична пам’ятка архітектури — палац профілактики. Через напівзруйнований стан будівлі, рятувальникам складно дістатись до епіцентру загоряння. Під час пожежі ніхто не постраждав. Адже палац вже рік як пустує. Більше трьох годин пожежі і одна з центральних зал палацу перетворилась на пепелище. У повітрі й досі стоїть запах гару. Через займання архітектурна пам’ятка навіть частково лишилася даху. Займання сталося на горищі у лівому крилі палацу. Вогонь помітили перехожі й зателефонували 101. На місце одразу прибув пожежно-рятувальний підрозділ. Правоохоронці запевняють — це був підпал. А от чиїх рук — поки невідомо. Наразі триває слідство. Яку саме ціль переслідували підпалювачі — невідомо. Однак, важко не пов’язати цю пожежу з великою увагою, яку останнім часом приділяти палацу ЗМІ. Нагадаємо — у міськраді реставрувати будівлю не збирались — натомість шукали зацікавлених у відновленні палацу орендарів. Правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії надзвичайної ситуації. У випадку, якщо злочинців все ж знайдуть — їм загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.