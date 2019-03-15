



Асія Ахат подарувала три новенькі скрипки одній з музичних шкіл Дніпра Одна з музичних шкіл Дніпра отримала в подарунок три новенькі скрипки. Їх подарувала українська скрипалька та співачка Асія Ахат. Каже, сама в дитинстві користувалась інструментами, що належали школі. І досі не всі батьки можуть купити дитині таку коштовну річ. Тож вирішила дарувати скрипки в кожному місті, де гастролює. Звичайна музична школа в Дніпрі. Саме їй дістались три нові скрипки від Асії Ахат. Керівництво закладу в таке щастя не може повірити. Співачці дарують квіти та дякують. З радянських часів мало що змінилось. Інструментів й досі не вистачає. Ганнуся одна з тих, хто займається в класі скрипки. Тепер шкільних скрипок побільшало — раніше у закладі на 40 учнів було лише 14 інструментів. В закладі не приховують радощів. Ну, а для малечі найголовнішим стало саме спілкування з відомою скрипалькою. Вони ставили питання. А вона їх мотивувала та давала поради. Ганнуся, як і інші дівчата, у захваті від спілкування. В усіх восьми містах, де проходитимуть гастролі Асії Ахат, вона обіцяє дарувати музичним школам скрипки.

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