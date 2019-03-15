11 канал
16 марта 2019 | 11:01

Через спалах кишковjї інфекції у школі №112 занедужали півтори сотні учнів Через спалах кишковjї інфекції у школі № 112 занедужали півтори сотні учнів

15 марта 2019 18:22

Занедужало аж понад 150 учнів з сто дванадцятої школи. Кілька дітей досі знаходяться в лікарнях міста. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм. Експерти досліджують зразки зі шкільної їдальні.

18:37Асія Ахат подарувала три новенькі скрипки одній з музичних шкіл Дніпра
18:27Дніпрян кличуть на флюорографію
18:12Підкуп виборців — за два тижні до виборів!
18:07Всесвітній День захисту прав споживачів
19:06Усі — разом!
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Даруй добро

15 марта 2019 17:31

11-й телеканал продовжує втілювати у життя мрії людей із незвичайними життєвими історіями. Одна з наших сьогоднішніх героїнь — жінка, яка і сама дарує добро. Вона — колишній доброволець, командир роти, а тепер ще мама для трьох прийомних дітей. Одна з її принцес днями відсвяткувала день народження.  11-канал не залишився осторонь такої події та підготував для іменинниці сюрприз.

Це Наталя Булах. Легендарна жінка-командир з позивним Змія. Зі своїми бійцями з батальйону Айдар вона пройшла найгарячіші точки на Сході. Разом з двома санітарами, під обстрілами снайперів з поля бою Іловайського котла врятувала більше як 20 бійців. Та згадувати ті часи, вона не дуже любить — їй і досі болить. Діти виросли, вже й онуки є. Та Наталя відчувала в собі сили та бажання подарувати свою материнську любов тим, хто був її позбавлений. Так у неї зявилось ще трійко дітей з непростою історією — Марина, Таня та Петрик. Усі вони мають інвалідність, та Наталю це не зупинило та не злякало. До того ж старші діти підтримують маму у всіх її рішеннях. У Наталі особливе свято — день народження прийомної доньки. П’ятирічну іменинницю Марину вітає уся велика родина та друзі. Дівчинка полюбляє книги про принцес, квіти, пазли та конструктори. Дізнавшись про це, і ми підготували для неї подарунок. Аби разом з братом та сестрою вона могла створити свій, чарівний світ. Дізнавшись про незвичайну родину, яка святкує у них іменини, представники розважального центру також вирішили зробити Марині сюрприз. Подарунки, гості, святковий стіл — день народження, каже маленька іменинниця, вдався. А емоцій та вражень вистачить аж до наступних іменин.

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