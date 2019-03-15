



Дніпрян кличуть на флюорографію Напередодні дня боротьби із туберкульозом у Дніпрі можна буде пройти безкоштовне обстеження на це небезпечне захворювання. Йдеться про флюорографію, а за потреби застосують більш розширені аналізи. Ситуація із туберкульозом в області контрольована і навіть є певні успіхи — смертність від нього зменшилася. Однак ризик захворіти все одно залишається. Туберкульоз на Дніпропетровщині залишається однією з головних проблем. За минулий рік захворіло понад 4 сотні людей. Більшість — звернулися по допомогу вже на пізній стадії хвороби. Лікарі закликають проходити флюорографію щорічно, навіть коли людина не відчуває жодних симптомів. Туберкульоз здебільшого вражає людей, імунітет яких послаблений хворобами легень, цукровим діабетом, хіміотерапією. Симптоми — затяжний кашель, температура, біль у грудях. Лікарі стверджують: медзкаклади достатньо забезпечені усім необхідним для обстеження і дітей, і дорослих. Лікування безкоштовне, а всі необхідні витрати бере на себе держава. У рамках декади боротьби із туберкульозом усі охочі можуть звернутися до сімейного лікаря, зробити флюорографію та отримати висновок щодо стану здоров’я.

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