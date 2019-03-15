11 канал
16 марта 2019 | 11:01

Через спалах кишковjї інфекції у школі №112 занедужали півтори сотні учнів Через спалах кишковjї інфекції у школі № 112 занедужали півтори сотні учнів

15 марта 2019 18:22

Занедужало аж понад 150 учнів з сто дванадцятої школи. Кілька дітей досі знаходяться в лікарнях міста. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм. Експерти досліджують зразки зі шкільної їдальні.

18:37Асія Ахат подарувала три новенькі скрипки одній з музичних шкіл Дніпра
18:12Підкуп виборців — за два тижні до виборів!
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Дніпрян кличуть на флюорографію

15 марта 2019 18:27

Напередодні дня боротьби із туберкульозом у Дніпрі можна буде пройти безкоштовне обстеження на це небезпечне захворювання. Йдеться про флюорографію, а за потреби застосують більш розширені аналізи.  Ситуація із туберкульозом в області контрольована і навіть є певні успіхи — смертність від нього зменшилася. Однак ризик захворіти все одно залишається. Туберкульоз на Дніпропетровщині залишається однією з головних проблем. За минулий рік захворіло понад 4 сотні людей. Більшість — звернулися по допомогу вже на пізній стадії хвороби. Лікарі закликають проходити флюорографію щорічно, навіть коли людина не відчуває жодних симптомів. Туберкульоз здебільшого вражає людей, імунітет яких послаблений хворобами легень, цукровим діабетом, хіміотерапією. Симптоми — затяжний кашель, температура, біль у грудях. Лікарі стверджують: медзкаклади достатньо забезпечені усім необхідним для обстеження і дітей, і дорослих. Лікування безкоштовне, а всі необхідні витрати бере на себе держава. У рамках декади боротьби із туберкульозом усі охочі можуть звернутися до сімейного лікаря, зробити флюорографію та отримати висновок щодо стану здоров’я.

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