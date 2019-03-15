11 канал
16 марта 2019 | 11:01

Даруй добро Даруй добро

15 марта 2019 17:31

11-й телеканал продовжує втілювати у життя мрії людей із незвичайними життєвими історіями. Одна з наших сьогоднішніх героїнь — жінка, яка і сама дарує добро. Вона — колишній доброволець, командир роти, а тепер ще мама для трьох прийомних дітей. Одна з її принцес днями відсвяткувала день народження.

18:37Асія Ахат подарувала три новенькі скрипки одній з музичних шкіл Дніпра
18:27Дніпрян кличуть на флюорографію
18:12Підкуп виборців — за два тижні до виборів!
18:07Всесвітній День захисту прав споживачів
19:06Усі — разом!
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Через спалах кишковjї інфекції у школі № 112 занедужали півтори сотні учнів

15 марта 2019 18:22

Занедужало аж понад 150 учнів з сто дванадцятої школи. Кілька дітей досі знаходяться в лікарнях міста. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм. Експерти досліджують зразки зі шкільної їдальні.   Двері школи номер 112 сьогодні зачинені. В закладі провели дезінфекцію та призупинили навчальний процес на тиждень. Заняття пропустять понад дев’ять сотень дітей. Загалом із кишковою інфекцією госпіталізували 14 учнів 112-ої та 126-ої шкіл. Більшість з них, твердять чиновники, харчувалися у шкільній їдальні. Станом на сьогодні самопочуття дітей значно покращилось. З дитячої лікарні вже виписали 5 школярів. У поліції ж кажуть: загалом захворіли півтори сотні дітей. Більшість лікуються вдома, поступово їм стає краще. Шкільну їдальню вчора до пізнього вечора перевіряли фахівці Держпродспоживслужби, а також експерти одразу двох лабораторій. Поки ж власне розслідування почали батьки. В них є певні сумніви щодо свіжості продуктів. У міськраді анонсували термінову перевірку працівників харчоблоків у всіх школах та дитсадках міста. Також готують низку наказів, що мають зробити харчоблоки більш безпечними. Зокрема керівників шкіл зобов’яжуть надавати повну інформацію про місця закупки води. А ще — обмежать доступ в їдальню. За фактом порушення санітарних правил і норм у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Яка ж інфекція спричинила захворювання — буде відомо лише за 5 днів. Ротавірус лікарі вже виключили.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.55
 RUB   0.41
 USD   27.01
10:50#Година_Z
11:35Явления природы
11:50Будьте здоровы с доктором Шипко
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+