



Через спалах кишковjї інфекції у школі № 112 занедужали півтори сотні учнів Занедужало аж понад 150 учнів з сто дванадцятої школи. Кілька дітей досі знаходяться в лікарнях міста. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм. Експерти досліджують зразки зі шкільної їдальні. Двері школи номер 112 сьогодні зачинені. В закладі провели дезінфекцію та призупинили навчальний процес на тиждень. Заняття пропустять понад дев’ять сотень дітей. Загалом із кишковою інфекцією госпіталізували 14 учнів 112-ої та 126-ої шкіл. Більшість з них, твердять чиновники, харчувалися у шкільній їдальні. Станом на сьогодні самопочуття дітей значно покращилось. З дитячої лікарні вже виписали 5 школярів. У поліції ж кажуть: загалом захворіли півтори сотні дітей. Більшість лікуються вдома, поступово їм стає краще. Шкільну їдальню вчора до пізнього вечора перевіряли фахівці Держпродспоживслужби, а також експерти одразу двох лабораторій. Поки ж власне розслідування почали батьки. В них є певні сумніви щодо свіжості продуктів. У міськраді анонсували термінову перевірку працівників харчоблоків у всіх школах та дитсадках міста. Також готують низку наказів, що мають зробити харчоблоки більш безпечними. Зокрема керівників шкіл зобов’яжуть надавати повну інформацію про місця закупки води. А ще — обмежать доступ в їдальню. За фактом порушення санітарних правил і норм у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Яка ж інфекція спричинила захворювання — буде відомо лише за 5 днів. Ротавірус лікарі вже виключили.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



