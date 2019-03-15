



Підкуп виборців — за два тижні до виборів! Поліція заявляє, що останніми днями до них надійшло вісім звернень від мешканців Дніпра. Людям телефонували з невідомого київського номера та пропонували гроші за голос на користь одного з кандидатів у Президенти України. За даними фактами відкрито три кримінальні провадження. Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції Дніпропетровської області надійшло 318 повідомлень про порушення.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



