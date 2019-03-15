|
16 марта 2019 | 11:01
|
Через спалах кишковjї інфекції у школі № 112 занедужали півтори сотні учнів15 марта 2019 18:22
Занедужало аж понад 150 учнів з сто дванадцятої школи. Кілька дітей досі знаходяться в лікарнях міста. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм. Експерти досліджують зразки зі шкільної їдальні.
|
|
|
|
|
Поиск по сайту:
|
|
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.Google+