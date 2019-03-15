11 канал
16 марта 2019 | 11:01

Через спалах кишковjї інфекції у школі №112 занедужали півтори сотні учнів Через спалах кишковjї інфекції у школі № 112 занедужали півтори сотні учнів

15 марта 2019 18:22

Занедужало аж понад 150 учнів з сто дванадцятої школи. Кілька дітей досі знаходяться в лікарнях міста. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм. Експерти досліджують зразки зі шкільної їдальні.

18:37Асія Ахат подарувала три новенькі скрипки одній з музичних шкіл Дніпра
18:27Дніпрян кличуть на флюорографію
18:12Підкуп виборців — за два тижні до виборів!
17:31Даруй добро
19:06Усі — разом!
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Всесвітній День захисту прав споживачів

15 марта 2019 18:07

Представники декількох дніпровських підприємств влаштували круглий стіл на тему «Як виходити з конфліктних ситуацій між замовником та клієнтом». Іноді малий бізнес, якщо він успішний, дає поради великому. Про методи розв’язання конфліктів і секрети успіху від дитсадка EDHOUSE — дивіться у наступному сюжеті. Керівники великих підприємств і організацій вважають, що все просто. Адже є правило : бізнес повинен мати клієнтську базу. Чи можливо приділити увагу кожному клієнтові, якщо підприємство має величезну їхню кількість? І як тут можна казати про підхід до кожного? І все одно шукають підходи та знаходять. Створюють спеціальні підрозділи, які не лише вирішують конфліктні ситуації, а й слідкують, аби правила не порушували й співробітники компаній. У приватного дитсадка EDHOUSE десятирічна практика з налагодження стосунків із батьками та їхніми дітьми. Тому тут вирішили застосувати безвідмовні механізми. Секретів успішного результату декілька. Засновниця та директор приватного дошільного закладу Марія Пінчук завжди налаштована на пошук спільної мови із батьками та дІтьми. Її приклад — це модель для всіх співробітників. А ще в EDHOUSE регулярно проводять тренінги. В Эдхаус усього двадцять п’ять співробітників. Але адміністратори, вихователі, кухарі й прибиральники разом і поодинці прагнуть зробити садочок привабливим місцем як для дітей так і для батьків. Та не завжди можна уникнути невеличких конфліктів. У цій сфері, кажуть в EDHOUSE, треба завжди бути й наполегливим вчителем й дипломатом.

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