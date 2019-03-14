



Усі — разом! Виставка фотопортретів про героїв нашого часу відкрилася у Дніпрі. Це інтерактивна експозиція, яка буде представлена ще й на відео. Також планують видати книгу. Все це аби привернути увагу дніпровців до наших земляків, які змінюють країну просто зараз. Виставку розгорнули у холі облдержадміністрації. Фотограф Андрій Казановський наполягає на тому, що він лише співавтор цих творів. Половину роботи виконали ті, хто йому позував. Водій автобуса, визнана у світі фотомодель в інвалідному візку, письменник, школярка, метробудівник, поліціянт, співачка… В них різні професії та життєві зайняття. І всіх поєднує місце проживання й дещо більше. Наталя Бєляшова працює терапевтом у реабілітаційному центрі для особливих дітей. Відразу багато розповідає про роботу й проблеми маленьких пацієнтів. Здивована увагою до себе. Наймолодша модель фотосесії «Усі разом» Катерина Михайлова, пише вірші, перемагає у всеукраїнських конкурсах. Але на світлині зображена поряд із мікроскопами. Тому що брала участь у малій академії наук з напрямку біології і там також стала кращою юною вченою. А от фотографуватися побоювалася. Письменник та блогер Ян Валетов — людина публічна. Але в такому креативному фотообразі, каже, постав перед глядачами вперше. Незабаром буде надруковано буклет з історіями про 30 учасників фотосесії. Відбудеться також відеопрезентація проекту «Усі разом!". Таким чином виставка потрапить у кожний куточок області, в тому числі й туди, де мешкають герої портретів.

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