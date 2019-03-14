



Кабмін скасував Книгу скарг та пропозицій Одна з причин такого рішення — письмові претензії не гарантували розв’язання проблем. Акож вони суперечили законодавству про захист персональних даних. Оскільки імена та телефони, що залишав споживач, знаходились у відкритому доступі. Скористуватися ними могли й шахраї. Тепер, якщо вам нагрубіянили чи недодали здачу — треба написати заяву у двох екземплярах на ім’я директора закладу. Його контакти мають бути вказані у інформаційному кутку, який досі є обов’язковим. Одну заяву залишаєте там. А другу — необхідно спрямувати до управління захисту прав споживачів.

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