11 канал
15 марта 2019 | 00:49

Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів

14 марта 2019 18:55

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.

19:06Усі — разом!
19:02Листя спалюють навіть навесні
18:59Вони першими стали на захист України проти російської агресії
18:32Примара житломасиву Перемога
18:14Найніжніші акварелі від тридцяти художників
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Кабмін скасував Книгу скарг та пропозицій

14 марта 2019 19:05

Одна з причин такого рішення — письмові претензії не гарантували розв’язання проблем. Акож вони суперечили законодавству про захист персональних даних.  Оскільки імена та телефони, що залишав споживач, знаходились у відкритому доступі. Скористуватися ними могли й шахраї. Тепер, якщо вам нагрубіянили чи недодали здачу — треба написати заяву у двох екземплярах на ім’я директора закладу. Його контакти мають бути вказані у інформаційному кутку, який досі є обов’язковим. Одну заяву залишаєте там. А другу — необхідно спрямувати до управління захисту прав споживачів.

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