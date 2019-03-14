



Листя спалюють навіть навесні Опале ще минулої осені листя не дає спокою мешканцям приватного сектора. Як тільки зійшов сніг й трохи підсохло — стовпи диму знову отруюють життя дніпрян. Найбільше їх у вихідні, коли стемніє. Й що печально — інспекція з благоустрою не в змозі фіксувати ці випадки. Тож просить допомоги в мешканців. Як й куди можна поскаржитися — дивіться далі. Ганна живе у приватному секторі 14 років і для неї прибирання опалого листя — звична процедура. Навіть зараз, навесні, воно все одно є. Жінка розповідає, як легко вирішити цю проблему. Наскільки цей спосіб законний — питання. Та це однозначно краще, ніж спалювати листя. Мешканка сусіднього будинку — минулої осені майже не щовечора відчувала сморід від диму. Каже: здебільшого цим займаються люди похилого віку. 18 зафіксованих випадків підпалів по місту — і це тільки за останні півмісяця. Інспекція з благоустрою міста звітує: найбільше паліїв у приватному секторі. Проконтролювати їх неможливо. Чергових груп не вистачає, або охопити все місто. Дніпряни ж можуть допомогти інспекторам, викладаючи адреси підпалів у спеціальну групу на Фейсбук. Але є набагато корисніший спосіб, як вчинити з опалим листям. За спалення листя можна отримати штраф, в середньому це півтори тисячі гривень. Більшого покарання для паліїв поки не існує.

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