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Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів

14 марта 2019 18:55

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.

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Вони першими стали на захист України проти російської агресії

14 марта 2019 18:59

14 березня вшановують добровольців. Саме цього дня у 2014-му півсотні учасників Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці аби створити перший добровольчий батальйон. Як вшановували героїв на Дніпропетровщині  - дивіться далі.

До Алеї пам’яті у Дніпрі прийшло із сотню людей. Колишні бійці, волонтери, представники міської та обласної влади та звичайні дніпровці зібралися аби вшанувати пам’ять героїв. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам’ять бійців — і Галина Кузьменко. Її син Андрій пішов добровольцем захищати Україну у 14-му році. У Іловайську отримав важке поранення. Помер у дніпровській лікарні на руках у матері. Тож для неї сьогоднішній день — особливий. У Нікополі ж день справжніх патріотів відзначили мітингом. Біля меморіалу «Захисникам України» забралось півсотні небайдужих. Вшанувати пам’ять загиблих воїнів прийшли і добровольці. Сергій Копчик — один з них. На передову чоловік відправився одразу після анексії Криму. На його пам’яті страшні події під Дебальцевим і смерті побратимів. З Нікополя воювати на Схід пішло майже тисяча чоловік. Та скільки серед них саме добровольців — достовірно невідомо. Добровольці не входили до складу Збройних Сил, тож офіційно не можуть отримати статус учасників бойових дій. Для розв’язання цього питання в області була створена спеціальна комісія. Вона вже досягла певних успіхів. Посвідчення, що офіційно підтверджують статус добровольця, вже отримав 181 боєць.

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