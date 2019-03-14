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Примара житломасиву Перемога Примара житломасиву Перемога

14 марта 2019 18:32

Це про будівлю колись легендарного кінотеатру «Салют», яка буквально розсипається. Потрощені вікна, гори сміття та притулок для безхатченків — це його сьогодення. Місцеві жителі просять відродити колишній кінотеатр та вдихнути у нього друге життя.

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Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів

14 марта 2019 18:55

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.

Бити на сполох батьки почали вчора ввечері. Соцмережами розійшлися чутки про масове отруєння школярів у навчальних закладах міста. У всіх дітей — схожі симптоми. До шостої дитячої лікарні школярів почали привозити з дев’ятої вечора середи. Загалом у медзакладі наразі перебувають 12 учнів школи номер 112 — із гострою кишковою інфекцією. Ще одна дитина в інфекційній лікарні на Канатній. У пацієнтів, яких доправили вчора аналізи не підтвердили наявність ротавірусу. Батьки підозрюють: діти могли отруїтися у шкільній їдальні. Із самого ранку в школі номер 112 працюють фахівці Держпродспоживслужби та експерти з одразу декількох лабораторій. Розпочато епідеміологічне розслідування. Поки чиновники підтверджують спалах кишкової інфекції тільки в 112-тій школі. Та постраждали й учні 126-тої, що знаходиться поруч. Яка остаточна кількість захворівших наразі — невідомо. Сьогодні школа напівпорожня, хоча їдальня продовжує працювати. Якщо перевірка підтвердить порушення на її харчоблоці, Держпродспоживслужба перевірятиме і продуктові бази головного постачальника їжі у дніпровські школи.

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