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Примара житломасиву Перемога

14 марта 2019 18:32

Це про будівлю колись легендарного кінотеатру «Салют», яка буквально розсипається. Потрощені вікна, гори сміття та притулок для безхатченків — це його сьогодення. Місцеві жителі просять відродити колишній кінотеатр та вдихнути у нього друге життя.

Кінотеатр «Салют» побудували у 1976 році і він став подарунком місту до 200-річчя. Тут проходили усі кінопрем’єри тодішніх стрічок. Останній кінопоказ тут відбувся 11 років тому. І відтоді Салют стоїть зачинений для кіноманів. Купи брухту та сміття, потрощене скло, цегла, що відпадає з фасаду — так виглядає один з найлегендарніших кінотеатрів міста сьогодні. Та місцеві ще й досі пам’ятають, як тут вирувало кіножиття. Місцевий активіст Олександр Козін з ностальгією розглядає притрушену пилом кіноплівку. Ту саму, яку крутили у місцевому залі десятиліття тому. Олександр — автор електронної петиції про відродження «Салюту». Чоловік і досі з теплотою згадує щоп’ятничні шкільні походи на фільми. Тож впевнений, кінотеатр такому великому житловому масиву конче потрібен! Підтримують ідею Олександра відродити кінотеатр і місцеві жителі. Міські чиновники кажуть: вдихнути життя у цей об’єкт влетить у копійку. Цей проект робився саме під кінотеатр і перебудовувати його під щось інше — затратно. Крім того, будівля покинута вже більш як 10 років, тож у якому стані дах та усі комунікації можна лише здогадуватись. Потрібна експертиза. Просто кінотеатр навряд чи матиме попит, впевнений експерт з нерухомості. Потрібно щось більш прибуткове. Гарне місце розташування, немаленька площа у понад 2 тисячі квадратних метрів, транспортна розв’язка грає на руку цій будівлі. У міськраді начебто є вже кілька інвесторів, які мають свої пропозиції щодо будівлі «Салюту». Місцевим же залишається сподіватися, що відродять саме кінотеатр.

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