



Найніжніші акварелі від тридцяти художників У Будинку мистецтв розквітнув «Весняний розмай». Це виставка, яку влаштовують щороку, аби нагадати про найніжніший стиль художнього мистецтва — акварель. Цього разу до тридцяти дніпровських митців приєднався їхній колега зі Львова. Персональна виставка Ігоря Юрченка відбувається в Дніпрі вперше. Ці етюди Ігор Юрченко зробив на фестивалі в Албанії. А взагалі де він тільки не був і де тільки не писав свої акварелі! За тридцять років праці художника — аквареліста Ігор Юрченко може дозволити собі подивиться на цей жанр нібито зі сторони і вирішити що в ньому зайве, а що ні. Львівський гість привіз чимало картин різних періодів творчості. Він не приховує — деякі є перехідними містками у прагненні досконалості. Зараз відомий український митець може у цьому зізнаватися. Але хоче почути і думку глядачів. Таких як ці, наприклад. Дарина та Ксенія — майбутні архітектори. Дівчата не знають, що автор картин — поряд. Так відбулася перша ексклюзивна екскурсія від львівського художника. Ігор Юрченко ще є заступником міжнародної спілки акварелістів в Україні, куратором щорічного фестивалю в місті Фабріано в Італії. Але не всі присутні на виставці в Дніпрі перебувають у захваті від його творчості. Метр Дніпровської живописної школи Юрій Палладієвич Євдущенко так каже про акварелі Юрченка. Правда у тому, що дніпровські художники теж гідні уваги. Бо тут є й Олександр Фатєєв і В’ячеслав Данилов, Станіслав Юшков й Олександр Самійленко. А Валентина Лаушкіна, до речі, візьме участь у наступному італійському фестивалі акварелістів. Взагалі ж індикатором того, чи подобаються твори стає увага молоді — тих, хто починає свій шлях у мистецтві. Архітектура, наприклад, на думку студента Артема — лише мала крихта прекрасного. Дивитися варто, бо мистецтво акварелі треба встигнути вловили, як фарбу, що розтікається по вологому паперу. Та час є. До 7 квітня.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



