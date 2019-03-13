11 канал
15 марта 2019 | 00:49

Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів

14 марта 2019 18:55

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.

19:06Усі — разом!
19:05Кабмін скасував Книгу скарг та пропозицій
19:02Листя спалюють навіть навесні
18:59Вони першими стали на захист України проти російської агресії
18:32Примара житломасиву Перемога
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Десятки собак знайшли люблячі родини й багато ще чекають на них

13 марта 2019 18:10

Десятки собак з комунального підприємства «Зооконтроль» чекають, поки їх заберуть у сім`ї. Безхатніх тварин підбирають інспектори, або ж приносять небайдужі. Потрапляють туди й чотирилапі, які загубилися. Їх обстежують, лікують та повертають власникам. Собачку Кору кілька місяців тому збила автівка на Слобожанському проспекті. Ледь жива тварина потрапила до «Зооконтролю». Там її прооперували і підшукали нову родину. Пані Олена разом з чоловіком випадково побачили фото Кори у соцмережі і вже не змогли забути. Після першої ж зустрічі собака поїхала у новий дім. Від аварії Кора оговталась. Про нещасний випадок нагадує лише шрам під оком. А свого життя без цієї родини вона, здається, вже не уявляє. Пані Олена не виключає, що колись прихистить й інших тварин. А це пекінес Дана. Вона загубилася під час прогулянки ще на початку лютого. Її підібрали люди, потім собака потрапила до «Зооконтролю». А через місяць розлуки Дану знайшла хазяйка. Схвильована Дана тулиться до хазяйки. Перед поверненням додому її оглядає і чіпує ветеринар. Також у «Зооконтролі» тварину безкоштовно вакцинують від сказу. Зараз у «Зооконтролі» перебувають сто чотирнадцять собак та шість котів. Працівники «Зооконтролю» кажуть: люди обирають собак не за породою чи віком, а лише за власними вподобаннями. У КП працюють кінологи, які перевіряють тварин на стресостійкість та поведінку. Якщо пес агресивний, його віддадуть не в сім’ю, а на виробництва як охоронця. Якщо ви загубили свого собаку або шукаєте нового друга, по допомогу звертайтеся на сторінку КП «Зооконтроль» у Фейсбук, або за телефоном 067 908 8986

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.18
 RUB   0.41
 USD   26.72
00:00Телемагазин
01:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
01:30Провокатор
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+