



Десятки собак знайшли люблячі родини й багато ще чекають на них Десятки собак з комунального підприємства «Зооконтроль» чекають, поки їх заберуть у сім`ї. Безхатніх тварин підбирають інспектори, або ж приносять небайдужі. Потрапляють туди й чотирилапі, які загубилися. Їх обстежують, лікують та повертають власникам. Собачку Кору кілька місяців тому збила автівка на Слобожанському проспекті. Ледь жива тварина потрапила до «Зооконтролю». Там її прооперували і підшукали нову родину. Пані Олена разом з чоловіком випадково побачили фото Кори у соцмережі і вже не змогли забути. Після першої ж зустрічі собака поїхала у новий дім. Від аварії Кора оговталась. Про нещасний випадок нагадує лише шрам під оком. А свого життя без цієї родини вона, здається, вже не уявляє. Пані Олена не виключає, що колись прихистить й інших тварин. А це пекінес Дана. Вона загубилася під час прогулянки ще на початку лютого. Її підібрали люди, потім собака потрапила до «Зооконтролю». А через місяць розлуки Дану знайшла хазяйка. Схвильована Дана тулиться до хазяйки. Перед поверненням додому її оглядає і чіпує ветеринар. Також у «Зооконтролі» тварину безкоштовно вакцинують від сказу. Зараз у «Зооконтролі» перебувають сто чотирнадцять собак та шість котів. Працівники «Зооконтролю» кажуть: люди обирають собак не за породою чи віком, а лише за власними вподобаннями. У КП працюють кінологи, які перевіряють тварин на стресостійкість та поведінку. Якщо пес агресивний, його віддадуть не в сім’ю, а на виробництва як охоронця. Якщо ви загубили свого собаку або шукаєте нового друга, по допомогу звертайтеся на сторінку КП «Зооконтроль» у Фейсбук, або за телефоном 067 908 8986

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