11 канал
15 марта 2019 | 00:49

Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів

14 марта 2019 18:55

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.

19:06Усі — разом!
19:05Кабмін скасував Книгу скарг та пропозицій
19:02Листя спалюють навіть навесні
18:59Вони першими стали на захист України проти російської агресії
18:32Примара житломасиву Перемога
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

У Дніпрі можна безкоштовно отримати контрацептиви

13 марта 2019 18:09

Але дають їх лише дівчатам-підліткам та жінкам, яким вагітність та пологи протипоказані. З міського бюджету виділили двісті тисяч гривень.  На ці кошти закуповують кілька видів контрацепції — від презервативів до внутрішньо-маткових спіралей. Отримати їх можна у лікаря-гінеколога. Окрім того, у місті планують вакцинувати дівчат та жінок від вірусу папіломи людини, який спричиняє рак шийки матки. Зараз вакцина проходить лабораторний контроль, а після — з`явиться у лікарів та в аптеках.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.18
 RUB   0.41
 USD   26.72
00:00Телемагазин
01:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
01:30Провокатор
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+