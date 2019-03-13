



У Дніпрі можна безкоштовно отримати контрацептиви Але дають їх лише дівчатам-підліткам та жінкам, яким вагітність та пологи протипоказані. З міського бюджету виділили двісті тисяч гривень. На ці кошти закуповують кілька видів контрацепції — від презервативів до внутрішньо-маткових спіралей. Отримати їх можна у лікаря-гінеколога. Окрім того, у місті планують вакцинувати дівчат та жінок від вірусу папіломи людини, який спричиняє рак шийки матки. Зараз вакцина проходить лабораторний контроль, а після — з`явиться у лікарів та в аптеках.

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