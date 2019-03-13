У Дніпрі можна безкоштовно отримати контрацептиви

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.
Але дають їх лише дівчатам-підліткам та жінкам, яким вагітність та пологи протипоказані. З міського бюджету виділили двісті тисяч гривень. На ці кошти закуповують кілька видів контрацепції — від презервативів до внутрішньо-маткових спіралей. Отримати їх можна у лікаря-гінеколога. Окрім того, у місті планують вакцинувати дівчат та жінок від вірусу папіломи людини, який спричиняє рак шийки матки. Зараз вакцина проходить лабораторний контроль, а після — з`явиться у лікарів та в аптеках.