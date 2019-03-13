11 канал
15 марта 2019 | 00:49

Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів

14 марта 2019 18:55

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.

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На вулиці Батумській демонтували чергову наливайку

13 марта 2019 18:07

Мінус один. Інспектори комунального підприємства «Благоустрій» зафіксували факти продажу тут спиртних напоїв після двадцять другої години.  Поспіхом продавчиня рятує товар. Усі звинувачення про торгівлю алкоголем категорично відкидає. На захист кіоску стають місцеві. Кажуть — супермаркети далеко, тож тут дуже зручно купувати. Через годину з’являється і власник кіоску. І одразу провокує конфлікт із поліцією. У власника, кажуть інспектори КП «Благоустрій» був час на добровільний демонтаж, однак він цим не скористався. У рамках благоустрою міста вже знесли 114 наливайок. І полювання на незаконні генделики триває.

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