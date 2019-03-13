



Від величної садиби до притулку безхатченків Палац профілактики, що на території поліклініки другої міської лікарні, шматують розкрадачі. Ще трохи й від творіння визначного митця Олександра Красносельського лишиться один фундамент. Більше того — будівля якимось чином втратила статус архітектурної пам’ятки. Чому нікому нема діла до історичної спадщини міста? Вибиті двері, метрові тріщини у фасаді та поодинокі вцілілі вікна. А замість пацієнтів — любителі легкої наживи. Історія Палацу профілактики починається у двадцяті роки минулого сторіччя. Тоді відомий архітектор Олександр Красносельський запропонував радянській владі декілька грандіозних проектів. Серед них — і медичний заклад небаченої краси. Архітектурний шедевр відкрив свої двері у тисячу дев’ятсот двадцять сьомому році. Величезні розміри будівлі дозволили організувати не тільки лікувальний — а й освітній процес. Центральна зала на другому поверсі ідеально підходила для лекційних занять. Та зараз тут повна розруха. Колони, наче після землетрусу — валяються на підлозі. Хоча якихось три роки тому у цих кабінетах ще лікували людей. Про це свідчать покинуті речі, пусті бляшанки з під ліків та навіть рентгенівські знімки. Медики пішли звідси наприкінці 2017-го через аварійний стан будівлі. Що казати, коли ось тут ще місяць тому були сходи. Медперсонал перевели до іншої лікарні, а про цей витвір архітектурного мистецтва забули. У минулому палац вже пережив руйнування. За часів другої світової пам’ятка сильно постраждала. Тобто те, що залишилося до наших часів вже не оригінал, а реставрація. Й вдруге рятувати її ніхто не збирається. Принаймні грошей на це — немає. Про це повідомляє чинний балансоутримувач — таке собі бюро міськради. Чиновники шукають орендарів, щоб ті власним коштом відновили будівлю. І начебто — вже є зацікавлені особи. Більш того — статус будівлі викликає питання. У дві тисячі шістнадцятому її раптом виключили зі списку архітектурних пам’яток. Тож єдина надія — на потенціійних орендарів. Та чи ризикне бодай хтось взятись за роботу такого масштабу? Часу на порятунок залишилось зовсім мало, адже розкрадачі працюють неймовірними темпами. Отже, рахунок тут йде навіть не на роки, а на місяці. І чи побачить наступне покоління хоча б залишки колись величної пам’ятки архітектури — питання.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



