11 канал
15 марта 2019 | 00:49

Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка щонайменше 13 школярів

14 марта 2019 18:55

За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.

19:06Усі — разом!
19:05Кабмін скасував Книгу скарг та пропозицій
19:02Листя спалюють навіть навесні
18:59Вони першими стали на захист України проти російської агресії
18:32Примара житломасиву Перемога
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

За перевантажену фуру — штраф до шести тисяч євро!

13 марта 2019 17:59

На в’їздах до Дніпра запрацювали майданчики вагового контролю. Відтепер інспектори Укртрансбезпеки перевіряють габаритні автомобілі, що хочуть потрапити до міста, на дотримання вагових норм. За три дні вже склали з півсотні протоколів на порушників. Все аби вберегти дороги Дніпра.  Цей пересувний пункт габаритно-вагового контролю знаходиться на 29 км траси Дніпро-Решетилівка. Працює він вже третій день. за цей час тут було складено більше 10 актів про порушення вагових норм. Ось так виглядають ваги, за допомогою яких інспектори дізнаються скільки ж вантажу перевозить автомобіль. Процедура займає від трьох то п’яти хвилин. Фура заїжджає на вагові плити, з яких через вай-фай інформація надходить на цей спецприлад. Якщо ж норма ваги перевищена, інспектори на місці складають відповідний акт. Коли порушення не суттєве — водій може їхати далі, перевізнику ж доведеться сплатити штраф. Укртрансбезпека працює разом з патрульними, які також фіксують правопорушення — складають адмінпротоколи. Поліцейські кажуть: далекобійники не надто радіють нововведенням. Наче на підтвердження слів патрульного на контрольний майданчик під’їжджає фура. Кілька хвилин й інспектори демонструють результат перевірки: вага вантажу більша, ніж дозволяє закон! Сума штрафу за порушення вагової норми величезна. Несумлінним перевізникам доведеться викласти аж до шести тисяч євро! І якщо далекобійники не в захваті від встановлення таких пунктів, то водії легковиків повністю підтримують цю практику. Кажуть: перевантажені фури справді руйнують автошляхи Дніпра. Контрольні майданчики працюють лише третій день, тож звісно ще не досконалі. Зараз вагові плити встановлені лише по одній смузі. Та у планах розмістити їх так, аби об’їхати було неможливо. Наразі такі пункти є на чотирьох в’їздах до Дніпра. До середини двадцять першого року — будуть в усіх семи, обіцяють посадовці. Також в планах придбати пересувні — на випадок, якщо перевантажена фура все ж проскочить до Дніпра, її можна буде перевірити у будь-де. Встановлення контрольних майданчиків обійшлося у двадцять вісім мільйонів гривень. Сплатили за них з обласного та міського бюджетів — навпіл.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.18
 RUB   0.41
 USD   26.72
00:00Телемагазин
01:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
01:30Провокатор
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+