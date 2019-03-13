За різною інформацією, занедужали від двох до понад шести десятків учнів. Соцмережами ширяться чутки про хворих у кількох навчальних закладах. Та поки офіційно підтверджують спалах лише в одній - 112 школі. Там на заняттях були відсутні більш ніж половина учнів.
За перевантажену фуру — штраф до шести тисяч євро!
13 марта 2019 17:59
На в’їздах до Дніпра запрацювали майданчики вагового контролю. Відтепер інспектори Укртрансбезпеки перевіряють габаритні автомобілі, що хочуть потрапити до міста, на дотримання вагових норм. За три дні вже склали з півсотні протоколів на порушників. Все аби вберегти дороги Дніпра. Цей пересувний пункт габаритно-вагового контролю знаходиться на 29 км траси Дніпро-Решетилівка. Працює він вже третій день. за цей час тут було складено більше 10 актів про порушення вагових норм. Ось так виглядають ваги, за допомогою яких інспектори дізнаються скільки ж вантажу перевозить автомобіль. Процедура займає від трьох то п’яти хвилин. Фура заїжджає на вагові плити, з яких через вай-фай інформація надходить на цей спецприлад. Якщо ж норма ваги перевищена, інспектори на місці складають відповідний акт. Коли порушення не суттєве — водій може їхати далі, перевізнику ж доведеться сплатити штраф. Укртрансбезпека працює разом з патрульними, які також фіксують правопорушення — складають адмінпротоколи. Поліцейські кажуть: далекобійники не надто радіють нововведенням. Наче на підтвердження слів патрульного на контрольний майданчик під’їжджає фура. Кілька хвилин й інспектори демонструють результат перевірки: вага вантажу більша, ніж дозволяє закон! Сума штрафу за порушення вагової норми величезна. Несумлінним перевізникам доведеться викласти аж до шести тисяч євро! І якщо далекобійники не в захваті від встановлення таких пунктів, то водії легковиків повністю підтримують цю практику. Кажуть: перевантажені фури справді руйнують автошляхи Дніпра. Контрольні майданчики працюють лише третій день, тож звісно ще не досконалі. Зараз вагові плити встановлені лише по одній смузі. Та у планах розмістити їх так, аби об’їхати було неможливо. Наразі такі пункти є на чотирьох в’їздах до Дніпра. До середини двадцять першого року — будуть в усіх семи, обіцяють посадовці. Також в планах придбати пересувні — на випадок, якщо перевантажена фура все ж проскочить до Дніпра, її можна буде перевірити у будь-де. Встановлення контрольних майданчиків обійшлося у двадцять вісім мільйонів гривень. Сплатили за них з обласного та міського бюджетів — навпіл.