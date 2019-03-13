



За перевантажену фуру — штраф до шести тисяч євро! На в’їздах до Дніпра запрацювали майданчики вагового контролю. Відтепер інспектори Укртрансбезпеки перевіряють габаритні автомобілі, що хочуть потрапити до міста, на дотримання вагових норм. За три дні вже склали з півсотні протоколів на порушників. Все аби вберегти дороги Дніпра. Цей пересувний пункт габаритно-вагового контролю знаходиться на 29 км траси Дніпро-Решетилівка. Працює він вже третій день. за цей час тут було складено більше 10 актів про порушення вагових норм. Ось так виглядають ваги, за допомогою яких інспектори дізнаються скільки ж вантажу перевозить автомобіль. Процедура займає від трьох то п’яти хвилин. Фура заїжджає на вагові плити, з яких через вай-фай інформація надходить на цей спецприлад. Якщо ж норма ваги перевищена, інспектори на місці складають відповідний акт. Коли порушення не суттєве — водій може їхати далі, перевізнику ж доведеться сплатити штраф. Укртрансбезпека працює разом з патрульними, які також фіксують правопорушення — складають адмінпротоколи. Поліцейські кажуть: далекобійники не надто радіють нововведенням. Наче на підтвердження слів патрульного на контрольний майданчик під’їжджає фура. Кілька хвилин й інспектори демонструють результат перевірки: вага вантажу більша, ніж дозволяє закон! Сума штрафу за порушення вагової норми величезна. Несумлінним перевізникам доведеться викласти аж до шести тисяч євро! І якщо далекобійники не в захваті від встановлення таких пунктів, то водії легковиків повністю підтримують цю практику. Кажуть: перевантажені фури справді руйнують автошляхи Дніпра. Контрольні майданчики працюють лише третій день, тож звісно ще не досконалі. Зараз вагові плити встановлені лише по одній смузі. Та у планах розмістити їх так, аби об’їхати було неможливо. Наразі такі пункти є на чотирьох в’їздах до Дніпра. До середини двадцять першого року — будуть в усіх семи, обіцяють посадовці. Також в планах придбати пересувні — на випадок, якщо перевантажена фура все ж проскочить до Дніпра, її можна буде перевірити у будь-де. Встановлення контрольних майданчиків обійшлося у двадцять вісім мільйонів гривень. Сплатили за них з обласного та міського бюджетів — навпіл.

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