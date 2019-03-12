



Вчасно виявити глаукому У Дніпрі сьогодні безкоштовно міряли внутрішньо-Очний тиск усім охочим. Акція проходила в одному з торговельних центрів. Її присвятили Всесвітньому дню глаукоми. У світі на цю недугу страждають 109 мільйонів осіб. З них повністю сліпі — майже половина. Медики кажуть: захиститися від хвороби можна лише регулярними перевірками — хоча б раз на рік. З десятої ранку до медиків вишикувалась черга з півсотні людей. Відстоявши півгодини, до апарату підходить Світлана Степанівна. Щойно дізнавшись про акцію, вона вирішила пройти обстеження. Жінка давно має проблеми із зором, тож до лікаря намагається навідуватись регулярно. Процедура займає буквально кілька хвилин. Ніякого дискомфорту чи болю вона не викликає. Якщо позначка на апараті вища за 21 міліметр ртутного стовпчика, пацієнт отримує рекомендацію пройти дообстеження. Адже підвищений внутрішньоОчний тиск — одна з головних ознак глаукоми. У групі ризику люди віком від сорока років. Однак, від хвороби ніхто не застрахований. Більшість з учасників акції таких симптомів у себе не спостерігають. Й вирішили перевіритись про всяк випадок. А от пані Олена має проблеми з очима, однак у лікаря вже давно не була. Разом з пані Оленою лише за півтори години акції підвищений внутрішньоОчний тиск виявили у п’ятнадцяти осіб. Їм рекомендовано звернутися до лікаря, оскільки у будь-якому випадку це ознака проблеми зі здоров’ям. Наступного разу пройти безкоштовне обстеження можна чотирнадцятого березня у Каравані. З десятої ранку до третьої години дня.

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