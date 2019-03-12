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Невидима загроза Невидима загроза

12 марта 2019 17:54

Міфи про надзвичайну небезпеку побутових приладів вже давно гуляють мережею. Начебто звичні нам мобільний, мікро-хвильовка та навіть вай-фай роутер здатні призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Чи так це насправді?

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Обрізала коси щоб допомогти тяжкохворим

12 марта 2019 18:03

У Нікополі Юлія Буцонь підтримала благодійну акцію. 42 сантиметри свого волосся дівчинка віддала на перуки для онкохворих дітей. Таке доросле рішення 11-річна Юлія прийняла самостійно.  Заручившись підтримкою рідних — пішла до перукаря і ні про що не шкодує. За добрий і сміливий вчинок Юлі безкоштовно зробили стильну зачіску.

Юля Буцонь — талановита балерина з величезним серцем.11-річна дівчинка підстригла волосся заради доброї справи. Про благодійну акцію Юля дізналась з Інтернету від свого хореографа, чий фонд опікується тяжкохворими дітьми. Дівчина давно мріяла змінити імідж. Однак, рідні були категорично проти. Коли ж дізнались, куди підуть Юлині коси — одразу погодилися. Виручені за волосся гроші віддали благодійникам, які опікуються тяжкохворими. Голова фонду не з чуток знає про онкологію. У жінки нещадна хвороба забрала найрідніше — доньку Валерію. Юлії Буцонь свого волосся не шкода. Зрізане волосся неодмінно відросте. А хвора дитина, хоча б трішки, але стане щасливою.

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