



Відремонтовані дахи, електромережі, труби у підвалах та ліфтове обладнання А ще нові вікна та двері у під’їздах. Це — найпопулярніші проекти програми спів-фінансування від міської ради для ОСББ та ЖБК. На неї виділили рекордні 38 мільйонів гривень. Торік сума була меншою, як і кількість переможців. Чи вдалося їм втілити у життя свої комунальні мрії? ОСББ у цьому будинку мешканці створили 3 роки тому. Завдяки участі у програмі співфінансування, за цей час їм вже вдалося замінити сантехсистему у підвалах та вікна у під’їздах. А торік — закінчити ремонт даху. Це обійшлося будинку у 600 тисяч. Половину суми дала міськрада. Власними коштами, каже голова ОСББ, масштабні проекти їм не подужати. Тож вже вкотре подали заявку на участь у програмі. А це — ще один проект, реалізований торік. У ЖБК, що на вул. Калиновій, 49, встановили індивідуальний тепловий пункт. Надсучасне обладнання допомагає тримати однакову температуру повітря у всіх квартирах. А мешканці самі можуть регулювати кількість тепла, яке будинок отримує від постачальника. До того ж, тут є і погодний регулятор. Усі ці перваги, каже голова ЖБК, мешканці вже відчули на своїх гаманцях. У 19 році на програму співфінансування виділено 38 мільйонів. А це на 10 більше ніж торік. Цю суму розділять між собою 342 переможці. Та список щасливчиків може і розширитись. Деякі проекти -перможці вже на стадії розробки, а тим часом у міськраді приймають заявки від ОСББ та ЖБК вже на наступний, 20 рік.

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