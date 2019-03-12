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Невидима загроза Невидима загроза

12 марта 2019 17:54

Міфи про надзвичайну небезпеку побутових приладів вже давно гуляють мережею. Начебто звичні нам мобільний, мікро-хвильовка та навіть вай-фай роутер здатні призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Чи так це насправді?

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Шквальний вітер наробив лиха на Дніпропетровщині

12 марта 2019 17:55

Стихія, що напередодні охопила Україну, не оминула і Дніпропетровщину. Протягом доби в нашій області спостерігався шквальний вітер до двадцяти чотирьох метрів на секунду. До рятувальників надійшло зо два десятки викликів.  

Упродовж доби чотирнадцять разів рятувальники виїжджали на виклики з приводу повалених дерев. Подекуди стволи та гілки перегороджували автошляхи. Надзвичайники діяли оперативно, тож зранку всі дороги були проїзні. Від повалених дерев постраждали й транспортні засоби — стволи та гілки дерев впали на десять автомобілів. Було й кілька повідомлень про руйнування будинків. Так, в місті Апостолове зірвало дах магазину. Також через негоду в різних районах Дніпропетровщини були частково знеструмлені сорок населених пунктів. За інформацією обленерго, у чотирьох все ще не вдалося відновити електропостачання. На щастя, обійшлося без людських жертв. Рятувальники кажуть: вночі були останні години вирування стихії, найближчими днями ускладнення погодних умов не очікується.

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