Шквальний вітер наробив лиха на Дніпропетровщині

Стихія, що напередодні охопила Україну, не оминула і Дніпропетровщину. Протягом доби в нашій області спостерігався шквальний вітер до двадцяти чотирьох метрів на секунду. До рятувальників надійшло зо два десятки викликів.

Упродовж доби чотирнадцять разів рятувальники виїжджали на виклики з приводу повалених дерев. Подекуди стволи та гілки перегороджували автошляхи. Надзвичайники діяли оперативно, тож зранку всі дороги були проїзні. Від повалених дерев постраждали й транспортні засоби — стволи та гілки дерев впали на десять автомобілів. Було й кілька повідомлень про руйнування будинків. Так, в місті Апостолове зірвало дах магазину. Також через негоду в різних районах Дніпропетровщини були частково знеструмлені сорок населених пунктів. За інформацією обленерго, у чотирьох все ще не вдалося відновити електропостачання. На щастя, обійшлося без людських жертв. Рятувальники кажуть: вночі були останні години вирування стихії, найближчими днями ускладнення погодних умов не очікується.



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