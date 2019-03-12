



Невидима загроза Міфи про надзвичайну небезпеку побутових приладів вже давно гуляють мережею. Начебто звичні нам мобільний, мікро-хвильовка та навіть вай-фай роутер здатні призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Чи так це насправді? Провести експеримент ми запросили спеціаліста. Знайомтеся, це — Леонід. Він — студент. І як у пересІчного українця — у нього в квартирі — купа електроніки. Хлопець показує свій техно-куточок. Купу дротів та гаджетів він розмістив просто поруч із ліжком. Соцмережі, електронна пошта, месенджери. Значну частину дня Леонід проводить у смартфоны. На прикладі його квартири перевіримо, чи небезпечні звичні побутові прилади. Запрошуємо експерта з обласного лабораторного центру. Фахівець озброєний ве-метром. Цей прилад вимірює рівень електромагнітного випромінювання. Перевірку помешкання починаємо з величезної плазми. Далі на черзі скупчення техніки поруч із ліжком. Із усього різноманіття електроніки найнебезпечнішою виявилася звичайна розетка. А от на кухні є те, що становить найбільшу загрозу в усьому помешканні — мікрохвильовка. А це вже реальна загроза. Лікарі, що вивчають вплив електромагнітного випромінювання на людину наголошують: пристрої й справді можуть призвести до проблем зі здоров’ям. Та, заспокоюють, сили випромінювання від побутової техніки зазвичай — недостатньо. Якщо, звісно, не зловживати гаджетами. Вчені довели: використовувати мобільний телефон безпечно не більш як 12 годин на добу. Отже, поради від експертів такі: 1. Зберігати відстань у півметра від будь-яких електроприладів. Не спати із мобільним телефоном. 2. Не зловживати використанням гаджетів. 3. Носити мобільний телефон у сумці, а не в кишені. Користуватися Bluetooth-гарнітурою. 4. Триматися подалі від високовольтних мереж та телевеж. Фахівці додають: побутові прилади — це лише крапля в морі електромагнітного навантаження. У Держпродспоживслужбі приголомшують: наразі ситуацію зі стільниковими станціями зв’язку ніхто не контролює. Мовляв, 2 роки тому міністерство охорони здоров’я скасувало обов’язкове отримання операторами санітарних паспортів. А це означає, де і на якій відстані встановлювати свої станції — вони вирішують на свій розсуд. До того ж ситуацію все одно нікому контролювати. Виправити ситуацію мають у міністерстві охорони здоров’я. Поки ж все, що можемо зробити — слідкувати за електромагнітною небезпекою у себе вдома. Якщо маєте бажання перевірити рівень випромінювання у вашій квартирі — фахівці радять звертатись до районних виконкомів, до відділу роботи з населенням. А вже вони — залучатимуть фахівців з обласного лабораторного центру.

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