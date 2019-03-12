11 канал
13 марта 2019 | 06:29

11 канал розширює свої можливості 11 канал розширює свої можливості

12 марта 2019 17:48

Тепер наші програми ви можете дивитись не тільки по телевізору або на сайті через Інтернет. Альтернативні джерела дозволяють слідкувати за ефіром ще більше і без будь-яких обмежень та перешкод.

18:05Вчасно виявити глаукому
18:03Обрізала коси щоб допомогти тяжкохворим
17:58Відремонтовані дахи, електромережі, труби у підвалах та ліфтове обладнання
17:55Шквальний вітер наробив лиха на Дніпропетровщині
17:56Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права?
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Невидима загроза

12 марта 2019 17:54

Міфи про надзвичайну небезпеку побутових приладів вже давно гуляють мережею. Начебто звичні нам мобільний, мікро-хвильовка та навіть вай-фай роутер здатні призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Чи так це насправді?  Провести експеримент ми запросили спеціаліста.

 Знайомтеся, це — Леонід. Він — студент. І як у пересІчного українця — у нього в квартирі — купа електроніки. Хлопець показує свій техно-куточок. Купу дротів та гаджетів він розмістив просто поруч із ліжком. Соцмережі, електронна пошта, месенджери. Значну частину дня Леонід проводить у смартфоны. На прикладі його квартири перевіримо, чи небезпечні звичні побутові прилади. Запрошуємо експерта з обласного лабораторного центру. Фахівець озброєний ве-метром. Цей прилад вимірює рівень електромагнітного випромінювання. Перевірку помешкання починаємо з величезної плазми. Далі на черзі скупчення техніки поруч із ліжком. Із усього різноманіття електроніки найнебезпечнішою виявилася звичайна розетка. А от на кухні є те, що становить найбільшу загрозу в усьому помешканні — мікрохвильовка. А це вже реальна загроза. Лікарі, що вивчають вплив електромагнітного випромінювання на людину наголошують: пристрої й справді можуть призвести до проблем зі здоров’ям. Та, заспокоюють, сили випромінювання від побутової техніки зазвичай — недостатньо. Якщо, звісно, не зловживати гаджетами. Вчені довели: використовувати мобільний телефон безпечно не більш як 12 годин на добу. Отже, поради від експертів такі:

1. Зберігати відстань у півметра від будь-яких електроприладів. Не спати із мобільним телефоном.

2. Не зловживати використанням гаджетів.

3. Носити мобільний телефон у сумці, а не в кишені. Користуватися Bluetooth-гарнітурою.

4. Триматися подалі від високовольтних мереж та телевеж.

Фахівці додають: побутові прилади — це лише крапля в морі електромагнітного навантаження. У Держпродспоживслужбі приголомшують: наразі ситуацію зі стільниковими станціями зв’язку ніхто не контролює. Мовляв, 2 роки тому міністерство охорони здоров’я скасувало обов’язкове отримання операторами санітарних паспортів. А це означає, де і на якій відстані встановлювати свої станції — вони вирішують на свій розсуд. До того ж ситуацію все одно нікому контролювати. Виправити ситуацію мають у міністерстві охорони здоров’я. Поки ж все, що можемо зробити — слідкувати за електромагнітною небезпекою у себе вдома. Якщо маєте бажання перевірити рівень випромінювання у вашій квартирі — фахівці радять звертатись до районних виконкомів, до відділу роботи з населенням. А вже вони — залучатимуть фахівців з обласного лабораторного центру.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 8 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: 2 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   29.72
 RUB   0.40
 USD   26.36
06:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
06:30Анекдоты по-украински
07:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+