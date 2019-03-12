11 канал
13 марта 2019 | 06:29

Невидима загроза Невидима загроза

12 марта 2019 17:54

Міфи про надзвичайну небезпеку побутових приладів вже давно гуляють мережею. Начебто звичні нам мобільний, мікро-хвильовка та навіть вай-фай роутер здатні призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Чи так це насправді?

18:05Вчасно виявити глаукому
18:03Обрізала коси щоб допомогти тяжкохворим
17:58Відремонтовані дахи, електромережі, труби у підвалах та ліфтове обладнання
17:55Шквальний вітер наробив лиха на Дніпропетровщині
17:56Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права?
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11 канал розширює свої можливості

12 марта 2019 17:48

Тепер наші програми ви можете дивитись не тільки по телевізору або на сайті через Інтернет. Альтернативні джерела дозволяють слідкувати за ефіром ще більше і без будь-яких обмежень та перешкод.  

Тепер наші програми ви можете дивитись не тільки по телевізору або на сайті через Інтернет. Альтернативні джерела дозволяють слідкувати за ефіром ще більше і без будь-яких обмежень та перешкод. Сайт одинадцятого телеканалу. Тут ви можете дізнатись про всі програмами, що виходять в нашому ефірі, в тому числі і випуски новин. А також ознайомитись з курсом валют, гороскопом, прогнозом погоди. В лівому верхньому куті — завжди вікно з онлайн трансляцією. Пряма трансляція відображається і на сторінці Фейсбук. Тобто в будь-яку мить з комп’ютера, планшета чи мобільного ви можете побачити все, що видає в ефір одинадцятий канал. Більш того, навіть можете стати учасником деяких програм. Наприклад, «Доживем до понедельника». Тут ведучі спілкуються с глядачами в онлайн режимі. Також у фейсбуці на сторінці 11 оперативно викладаються стріми та анонси від наших журналістів. Усе для того, аби наші глядачі першими дізнавалися усі новини, що відбуваються у місті та області. Іноді журналіст випадково стає свідком тієї чи іншої події. Але не забуває про свої професійні обов’язки, знімає відео. І оперативно розміщує на сторінці в фейсбук. На днях був саме такий випадок. Ще одна можливість слідкувати за одинадцятим — це ютуб канал. Тут не лише випуски новин, а й усі інші програми. В тому числі є кадри, що вже стали справжньою історією. Наприклад, трагедія 1997 року. Тоді на житловому масиві Тополя стався зсув і під землю пішли декілька будинків. А ще можна скористатись послугами операторів sweet.tv та divan.tv. За допомогою цих платформ наш канал можна дивитись цілодобово в будь-якому місці України. Через smart.tv, на комп’ютері або мобільному пристрої. Отже, наш телеканал не зупиняється і працює над тим, аби у глядача було безліч можливостей дізнаватись швидше і більше цікавих та актуальних новин. А також мати змогу дивитись пізнавальні та розважальні програми одинадцятого.

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