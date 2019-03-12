



11 канал розширює свої можливості Тепер наші програми ви можете дивитись не тільки по телевізору або на сайті через Інтернет. Альтернативні джерела дозволяють слідкувати за ефіром ще більше і без будь-яких обмежень та перешкод. Тепер наші програми ви можете дивитись не тільки по телевізору або на сайті через Інтернет. Альтернативні джерела дозволяють слідкувати за ефіром ще більше і без будь-яких обмежень та перешкод. Сайт одинадцятого телеканалу. Тут ви можете дізнатись про всі програмами, що виходять в нашому ефірі, в тому числі і випуски новин. А також ознайомитись з курсом валют, гороскопом, прогнозом погоди. В лівому верхньому куті — завжди вікно з онлайн трансляцією. Пряма трансляція відображається і на сторінці Фейсбук. Тобто в будь-яку мить з комп’ютера, планшета чи мобільного ви можете побачити все, що видає в ефір одинадцятий канал. Більш того, навіть можете стати учасником деяких програм. Наприклад, «Доживем до понедельника». Тут ведучі спілкуються с глядачами в онлайн режимі. Також у фейсбуці на сторінці 11 оперативно викладаються стріми та анонси від наших журналістів. Усе для того, аби наші глядачі першими дізнавалися усі новини, що відбуваються у місті та області. Іноді журналіст випадково стає свідком тієї чи іншої події. Але не забуває про свої професійні обов’язки, знімає відео. І оперативно розміщує на сторінці в фейсбук. На днях був саме такий випадок. Ще одна можливість слідкувати за одинадцятим — це ютуб канал. Тут не лише випуски новин, а й усі інші програми. В тому числі є кадри, що вже стали справжньою історією. Наприклад, трагедія 1997 року. Тоді на житловому масиві Тополя стався зсув і під землю пішли декілька будинків. А ще можна скористатись послугами операторів sweet.tv та divan.tv. За допомогою цих платформ наш канал можна дивитись цілодобово в будь-якому місці України. Через smart.tv, на комп’ютері або мобільному пристрої. Отже, наш телеканал не зупиняється і працює над тим, аби у глядача було безліч можливостей дізнаватись швидше і більше цікавих та актуальних новин. А також мати змогу дивитись пізнавальні та розважальні програми одинадцятого.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



