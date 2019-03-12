11 канал розширює свої можливості

Міфи про надзвичайну небезпеку побутових приладів вже давно гуляють мережею. Начебто звичні нам мобільний, мікро-хвильовка та навіть вай-фай роутер здатні призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Чи так це насправді?
Тепер наші програми ви можете дивитись не тільки по телевізору або на сайті через Інтернет. Альтернативні джерела дозволяють слідкувати за ефіром ще більше і без будь-яких обмежень та перешкод.
Тепер наші програми ви можете дивитись не тільки по телевізору або на сайті через Інтернет. Альтернативні джерела дозволяють слідкувати за ефіром ще більше і без будь-яких обмежень та перешкод. Сайт одинадцятого телеканалу. Тут ви можете дізнатись про всі програмами, що виходять в нашому ефірі, в тому числі і випуски новин. А також ознайомитись з курсом валют, гороскопом, прогнозом погоди. В лівому верхньому куті — завжди вікно з онлайн трансляцією. Пряма трансляція відображається і на сторінці Фейсбук. Тобто в будь-яку мить з комп’ютера, планшета чи мобільного ви можете побачити все, що видає в ефір одинадцятий канал. Більш того, навіть можете стати учасником деяких програм. Наприклад, «Доживем до понедельника». Тут ведучі спілкуються с глядачами в онлайн режимі. Також у фейсбуці на сторінці 11 оперативно викладаються стріми та анонси від наших журналістів. Усе для того, аби наші глядачі першими дізнавалися усі новини, що відбуваються у місті та області. Іноді журналіст випадково стає свідком тієї чи іншої події. Але не забуває про свої професійні обов’язки, знімає відео. І оперативно розміщує на сторінці в фейсбук. На днях був саме такий випадок. Ще одна можливість слідкувати за одинадцятим — це ютуб канал. Тут не лише випуски новин, а й усі інші програми. В тому числі є кадри, що вже стали справжньою історією. Наприклад, трагедія 1997 року. Тоді на житловому масиві Тополя стався зсув і під землю пішли декілька будинків. А ще можна скористатись послугами операторів sweet.tv та divan.tv. За допомогою цих платформ наш канал можна дивитись цілодобово в будь-якому місці України. Через smart.tv, на комп’ютері або мобільному пристрої. Отже, наш телеканал не зупиняється і працює над тим, аби у глядача було безліч можливостей дізнаватись швидше і більше цікавих та актуальних новин. А також мати змогу дивитись пізнавальні та розважальні програми одинадцятого.