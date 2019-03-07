



Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права? 8 березня — на порозі. Але звідки пішла традиція вітати прекрасну частину людства?.. Історія свята оповита легендами та міфами. Хоч в Україні поступово і зникає поділ професій за статтю — залишаються суто чоловічі заняття. Такі як наприклад водій маршрутки. Однак наша героїня ламає ці стереотипи. Яскрава сукня, підбори та легка посмішка на обличчі. До інтерв’ю Світлана, яка вже п’ять років за кермом сто двадцять сьомого маршруту — готувалася ретельно. Адже перш за все вона жінка. А вже потім уважний та відповідальний водій. Світлана за своє життя встигла попрацювати й водієм таксі і кондуктором. Однак нинішня робота, запевняє жінка — найбільше до душі. Єдине, чого не переносить — п’яних пасажирів. Пасажири на водія-жінку реагують зі здивуванням. Особливо діти. Такі стереотипи, каже Світлана, потрібно знищувати. Адже жінки за потреби здатні виконувати будь-яку роботу. Свято ж восьмого березня — не більше ніж привід згадати, яка саме частина людства вважається прекрасною. Та от феміністки мають категорично іншу погляд. Питання 8 березня підіймається тільки у площині, щоб жінки були підтримкою, платформою для чоловіків, щоб вони залишалися красивими, слухняними й радували око. Але є питання того, що 8 березня — це саме міжнародний день захисту прав жінок. А з чого ж взагалі почалася історія святкування 8 березня? Історики розповідають — ініціаторами стали американські соціалісти, які у тисячу дев’ятсот десятому році привезли ідею боротьби за гендерну рівність — до Європи. Тут її і підхопила усім відома Клара Цеткін. В руслі руху фемінізму жінки намагалися боротися за свої права, як частина суспільства. Не йшлося про те що це буде якесь свято, вихідний день. Тоді чому день боротьби за права жінок — раптом трансформувався у свято весни та краси? Ця традиція бере початок в розквіт радянської епохи. А все через те, що комуністична ідеологія пропагувала рівність чоловіка та жінки — апріорі. Без доказів та боротьби. Після 1966 року змінюється начинка свята. Як відомо, в союзі сексу не було, однак приноситься нотка сексизму. Це вже не свято політ боротьби за прав, а свято весни, день жінки як такої. За іншою легендою, свято пов’язують з виходом першого номеру радянського журналу «Робітниця», який з ініціативи Володимира Леніна почав свою історію саме восьмого березня 1914 року. Тож наразі існує два варіанти — для одних це свято весни, для інших — день боротьби за жіночі права. І кожен сам обирає, яка з версій йому ближча.

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