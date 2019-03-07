11 канал
7 марта 2019 | 23:54

Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права? Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права?

07 марта 2019 17:56

8 березня — на порозі. Але звідки пішла традиція вітати прекрасну частину людства?.. Історія свята оповита легендами та міфами. Хоч в Україні поступово і зникає поділ професій за статтю — залишаються суто чоловічі заняття.

17:48Мрію можна намалювати
17:40До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою
17:34Замість звичайного смаженого тіста — вишукані страви
17:32Монетизація субсидій
18:08Стрілянина в центрі міста!
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Святковий ажіотаж у Дніпрі!

07 марта 2019 17:55

До 8-го березня чоловіки спустошують прилавки із квітами. Тюльпани, троянди, крокуси… Скільки за них правлять — у переддень свята? А ще — де брати дешевше та чи є альтернатива звичним букетам. У квіткових крамницях — не проштовхнутися.  Навіть черги за квітами вишикуються. Продавці зізнаються: у переддень свята товар здорожчав! Найпопулярніші — весняні тюльпани. У цій крамниці за них правлять від 25 до 40 гривень за квітку. Набагато дорожчі троянди. Але заради жіночої посмішки — сьогодні вони готові витратити сотні гривень. Трохи дешевше квіти на стихійних риночках. Проспект Поля. Тут тюльпани по двадцять гривень. Схожа ситуація й на ринках. За тюльпани правлять від 17 до 25 гривень. Особливо ж привабливі ціни на квіти у горщиках. Їх торговці пропонують як альтернативу звичним букетам. А от для компаній та офісів, де треба закупати не один букет є оптова квіткова база. Із самого ранку тут відбою від клієнтів немає. Люди виносять цілі гори квітів. Троянди тут можна придбати взагалі по двадцять гривень за квітку. Тюльпани по 18, Ірис й того менше — 15. Щоправда, продають тільки пакунками. Троянд, наприклад, менш як 20 не купиш. Якщо вам треба привітати декількох жінок, купуєте ось такий шикарний букет роз та ділите його на 4 — по 5 квіток у кожному. Таким чином один набір вам стане у 100 гривень, а це щонайменше вдвічі дешевше, аніж у магазині. Тим часом продавці готують запаси квітів до ранку 8-го березня. Тоді очікують найбільший наплив клієнтів. Саме тому завтра ціни ще більше зростуть.

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