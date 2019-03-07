11 канал
7 марта 2019 | 23:54

Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права? Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права?

07 марта 2019 17:56

8 березня — на порозі. Але звідки пішла традиція вітати прекрасну частину людства?.. Історія свята оповита легендами та міфами. Хоч в Україні поступово і зникає поділ професій за статтю — залишаються суто чоловічі заняття.

17:55Святковий ажіотаж у Дніпрі!
17:40До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою
17:34Замість звичайного смаженого тіста — вишукані страви
17:32Монетизація субсидій
18:08Стрілянина в центрі міста!
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Мрію можна намалювати

07 марта 2019 17:48

Це наочно представляють одинадцять авторок виставки, яка так і називається «Живописна примха». Експозиція жіночих творів розгорнулася в музеї «Літературне Придніпров’я».  Серед яскравих картин опинилася і наша знімальна група. Викладачка, докторка, дизайнер, психологиня й навіть авіаторка. Всіх цих жінок поєднує живопис. Саме таку мовчазну, прекрасну мову учасниці виставки обрали, щоб висловитися про те, що хвилює. Це не просто виставка, каже куратор, а запрошення поспілкуватися. Бо 11 жінок це 11 світів, і в кожному свій секрет. Але поділитися тим, що мають, вони завжди готові. Експозиція цікавить різноманітністю стилів. Тут є професійні твори, рівню яких позаздрить будь яка галерея. Є такі, що змушують вдивлятися у деталі. Біля «будиночків» Тетяни Блажнової можна провести не одну годину. Їх два, та в них безліч сюжетів! Зазвичай живопис впливає на емоції глядачів. Але на цій виставці є такі твори, що буквально мають терапевтичний ефект. Живопис для цих жінок став життєвою необхідністю. Де б вони не були, навіть у літаку, все що бачать самі, прагнуть намалювати, щоб показати іншим. І роблять це свідомо відмовляючись від швидкої фотографії. Всі авторки картин входять до дніпровського «Вумен- Арт-клубу», тобто ця виставка не одноразовий проект до жіночого свята. Жінки добре знайомі і складають творче співтовариство. Виставка «Живописна примха» працює в музеї «Літературне Придніпров’я» до 1 квітня. Авторки запрошують до спілкування на тему краси у мистецтві.

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