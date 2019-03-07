11 канал
7 марта 2019 | 23:54

Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права? Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права?

07 марта 2019 17:56

8 березня — на порозі. Але звідки пішла традиція вітати прекрасну частину людства?.. Історія свята оповита легендами та міфами. Хоч в Україні поступово і зникає поділ професій за статтю — залишаються суто чоловічі заняття.

17:55Святковий ажіотаж у Дніпрі!
17:48Мрію можна намалювати
17:34Замість звичайного смаженого тіста — вишукані страви
17:32Монетизація субсидій
18:08Стрілянина в центрі міста!
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До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою

07 марта 2019 17:40

У Дніпрі можна безкоштовно перевірити зір. 12 березня у торговельному центрі «Славутич», а 14-го — у «Каравані» працюватиме бригада медиків, яка вимірятиме внутрішньоочний тиск.  Процедура ця безболісна і швидка. На основі отриманих результатів медики порадять подальшу тактику профілактики або лікування. Пройти обстеження можна з десятої ранку до третьої години дня. Щороку в нашій області виявляють близько двох з половиною тисяч людей із глаукомою. Хворіють на неї переважно дорослі — віком від сорока років.

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