



До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою У Дніпрі можна безкоштовно перевірити зір. 12 березня у торговельному центрі «Славутич», а 14-го — у «Каравані» працюватиме бригада медиків, яка вимірятиме внутрішньоочний тиск. Процедура ця безболісна і швидка. На основі отриманих результатів медики порадять подальшу тактику профілактики або лікування. Пройти обстеження можна з десятої ранку до третьої години дня. Щороку в нашій області виявляють близько двох з половиною тисяч людей із глаукомою. Хворіють на неї переважно дорослі — віком від сорока років.

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