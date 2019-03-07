



Замість звичайного смаженого тіста — вишукані страви Цього тижня в Україні святкують Масляну. Господині традиційно печуть млинці із різноманітними начинками. Ми вирішили покреативити й зібрали для вас не банальні, але дуже прості рецепти, якими можна побалувати себе і рідних. Готуйте ваші записнички й дивіться. За рецептами смачнющих млинців ми прийшли до ресторану «Фелічіта Дольче». Тутешній шеф-кухар поділиться з нами кількома вишуканими, але простими рецептами страв з млинців. Для першої начинки знадобиться нарізане яблуко, притрушене меленою корицею і цукром. Для другої — сир та вершки або сметана. Додаємо до них замочені родзинки і цукор. Третя начинка — це порізані банани. Теж саме робимо й з іншими начинками. Потім загорнуті млинці викладаємо на два порожніх і скручуємо разом. У такому вигляді рулет залишаємо у холодильнику, щоб він краще тримав форму. Також на десерт можна приготувати млинці із шоколадним мусом. Для іншого варіанту у готовий млинець кладемо кульку морозива або будь-який інший смаколик. Зверху млинець зав’язуємо карамелізованою цедрою апельсину. Як бачимо, варіантів солодких страв із млинцевою основою чимало. Якщо ви хочете приготувати не солодкі млинці, ви можете використати ледь не будь-які інгредієнт: від картоплі з грибами до лосося з морським коктейлем. Усе залежить від ваших смаків та вподобань. Саме за такими рецептами йдемо до млинарні «Чапля». Перший млинець ми будемо готувати з шпинатним тістом, з яйцями, беконом, шинкою і розмарином в якості спецій. Щоб отримати млинець зеленого кольору, у тісто додаємо дрібно нарізаний шпинат. Наші млинці будуть близько сорока сантиметрів у діаметрі. Вдома ж можна готувати під розмір стандартної пательні. З іншого боку перегорнутий млинець смажимо лише декілька секунд. Майже одразу складаємо його навпіл і зверху викладаємо начинку. Зверху на яйце з беконом викладаємо ще одну таку саму порцію, і прикриваємо рештою млинця. Йогурт обираємо не солодкий. Наступна страва — буряковий млинець з оселедцем. Для отримання кольору відварений коренеплід треба дрібно натерти або навіть перебити в блендері. Якщо ви хочете зробити червоне тісто без характерного смаку, можна додати трохи соку з нарізаного буряка. Удома таку пасту можна замінити різноманітними сирами та творожними масами. Зверху викладаємо шматочки оселедцю або іншої риби на ваш смак. Рулетики загортаємо і страва готова. Обидва варіанти млинців готувати швидко, інгредієнти доступні, виглядає креативно, і головне — це дуже смачно.

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