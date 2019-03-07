11 канал
7 марта 2019 | 23:54

Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права? Свято весни та жінок або одвічної боротьби за рівні права?

07 марта 2019 17:56

8 березня — на порозі. Але звідки пішла традиція вітати прекрасну частину людства?.. Історія свята оповита легендами та міфами. Хоч в Україні поступово і зникає поділ професій за статтю — залишаються суто чоловічі заняття.

17:55Святковий ажіотаж у Дніпрі!
17:48Мрію можна намалювати
17:40До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою
17:34Замість звичайного смаженого тіста — вишукані страви
18:08Стрілянина в центрі міста!
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Монетизація субсидій

07 марта 2019 17:32

Українці вже отримують державну допомогу на руки. І якщо більша частина вже робить це через банк, ще лишилися люди, яким ці гроші досі приносить поштар. Або їх можна забрати у відділені Укрпошти.  Там започаткували пілотний проект, за яким разом з пенсією клієнтам будуть доставляти ще й монетизовану субсидію.

Емма Корніївна проходить за пенсією безпосередньо до поштового відділення. Сьогодні вона розписується в двох відомостях. Бо отримує ще й монетизовану субсидію. 585 гривень які призначила їй держава на оплату трикімнатної квартири. Гроші на руки — але щастя було недовгим. Бо жінка одразу віддає їх на комуналку. Якби не допомога від держави — від пенсії лишалася хіба що третина — каже пані Емма. Тож жінка заприсяглася собі, що витрачатиме монетизовану субсидію лише на комунальні послуги. Й ні на що інше. Більшість українців отримуюють пенсійні виплати на картки. Тим з них, хто має право на субсидію, монетизацію влаштували через Ощадбанк. Але є певна категорія літніх людей, кому поштарі й досі носять пенсію на дом. Працівники Укрпошти пройшли інструктажі щодо монетизованих субсидій. Особливість ситуації в тому, що вони можуть просто на дому прийняти від літніх людей комунальні платежі. Монетизовані субсидії виплачують за попередній місяць. У березні — за лютий, у квітні — за березень.

 

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 9 С°

Ветер: 3,89 м/с

Ночью

Температура: 2 С°

Ветер: 3,89 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   29.94
 RUB   0.40
 USD   26.39
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+