



Монетизація субсидій Українці вже отримують державну допомогу на руки. І якщо більша частина вже робить це через банк, ще лишилися люди, яким ці гроші досі приносить поштар. Або їх можна забрати у відділені Укрпошти. Там започаткували пілотний проект, за яким разом з пенсією клієнтам будуть доставляти ще й монетизовану субсидію. Емма Корніївна проходить за пенсією безпосередньо до поштового відділення. Сьогодні вона розписується в двох відомостях. Бо отримує ще й монетизовану субсидію. 585 гривень які призначила їй держава на оплату трикімнатної квартири. Гроші на руки — але щастя було недовгим. Бо жінка одразу віддає їх на комуналку. Якби не допомога від держави — від пенсії лишалася хіба що третина — каже пані Емма. Тож жінка заприсяглася собі, що витрачатиме монетизовану субсидію лише на комунальні послуги. Й ні на що інше. Більшість українців отримуюють пенсійні виплати на картки. Тим з них, хто має право на субсидію, монетизацію влаштували через Ощадбанк. Але є певна категорія літніх людей, кому поштарі й досі носять пенсію на дом. Працівники Укрпошти пройшли інструктажі щодо монетизованих субсидій. Особливість ситуації в тому, що вони можуть просто на дому прийняти від літніх людей комунальні платежі. Монетизовані субсидії виплачують за попередній місяць. У березні — за лютий, у квітні — за березень.

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