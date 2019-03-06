Стрілянина в центрі міста!

Їдкий, чорний дим накрив частину Дніпра, Волоське, Чаплі, Любимівку. У селі Кам’янка горів завод пластмасових виробів. Пожежа зайнялася в середині металевого ангара. У ньому знаходилось обладнання, сировина та готова пластикова продукція.
Сьогодні такі чутки поширились інтернетом у розпал робочого дня. Наші кореспонденти з’ясували: на розі вулиць Старокозацької та Троїцької спецпризначенці КОРДу затримували чотирьох невідомих. Хто ці чоловіки та за що їх арештували — правоохоронці поки що не коментують. Під час спецоперації ніхто не постраждав. В одній з елітних автівок затриманих — вибиті шибки. Пошкодження можна було легко сплутати з отворами від куль. Перехожих спецоперація неабияк налякала.