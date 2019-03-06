11 канал
7 марта 2019 | 04:47

Стрілянина в центрі міста! Стрілянина в центрі міста!

06 марта 2019 18:08

Сьогодні такі чутки поширились інтернетом у розпал робочого дня. Наші кореспонденти з’ясували: на розі вулиць Старокозацької та Троїцької спецпризначенці КОРДу затримували чотирьох невідомих.

17:53Комунальний конфлікт на вулиці Кедрина
17:48Супергерої серед нас
17:44Масштабна пожежа на Дніпропетровщині
17:44Сто тисяч за викритих наркоторговців
18:38 У стінах Дніпровської Політехніки пройшли шевченківські читання
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Найніжніші мелодії й бурхливі пориви

06 марта 2019 18:02

Прийшла весна й от — нова зустріч з оркестром «Времена года». Й програму вони підготували відповідну, аби надихнути своїх слухачів й додати їм настрою. До уваги публіки представили твори чотирьох композиторів.  Їхня творчість — то своєрідний спектр музики двадцятого століття. Дмитро Логвін подякував міському голові за підтримку оркестру, адже концерт відбувся як частина програми «Культурна столиця». Здебільшого твори, які прозвучали на концерті, «Времена года» вже виконували. Але прем’єри все ж таки були — у колективі виконавців. Марія Ємець вже певний час є новим концертмейстером оркестру. Нове обличчя публіка побачила й в групі віолончелістів. «Временам года» вже 26 років. У колективі змінилися три покоління музикантів. Й за цей час вимоги до оркестрантів лишилися тими самими — це високий професіоналізм й людяність.

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