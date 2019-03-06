



Найніжніші мелодії й бурхливі пориви Прийшла весна й от — нова зустріч з оркестром «Времена года». Й програму вони підготували відповідну, аби надихнути своїх слухачів й додати їм настрою. До уваги публіки представили твори чотирьох композиторів. Їхня творчість — то своєрідний спектр музики двадцятого століття. Дмитро Логвін подякував міському голові за підтримку оркестру, адже концерт відбувся як частина програми «Культурна столиця». Здебільшого твори, які прозвучали на концерті, «Времена года» вже виконували. Але прем’єри все ж таки були — у колективі виконавців. Марія Ємець вже певний час є новим концертмейстером оркестру. Нове обличчя публіка побачила й в групі віолончелістів. «Временам года» вже 26 років. У колективі змінилися три покоління музикантів. Й за цей час вимоги до оркестрантів лишилися тими самими — це високий професіоналізм й людяність.

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