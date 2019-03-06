11 канал
7 марта 2019 | 04:46

Стрілянина в центрі міста! Стрілянина в центрі міста!

06 марта 2019 18:08

Сьогодні такі чутки поширились інтернетом у розпал робочого дня. Наші кореспонденти з’ясували: на розі вулиць Старокозацької та Троїцької спецпризначенці КОРДу затримували чотирьох невідомих.

18:02Найніжніші мелодії й бурхливі пориви
17:48Супергерої серед нас
17:44Масштабна пожежа на Дніпропетровщині
17:44Сто тисяч за викритих наркоторговців
18:38 У стінах Дніпровської Політехніки пройшли шевченківські читання
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Комунальний конфлікт на вулиці Кедрина

06 марта 2019 17:53

Відключили увесь сімнадцятиповерховий будинок від гарячої води. Мешканці багатоповерхівки твердять: їх шантажує управляюча компанія — примушує підписати новий договір співпраці, який їх не влаштовує.  Інакше, окрім гарячої води, відключать ще й світло. Обурені жителі пішли штурмом на головний офіс компанії. Центр міста, одинадцята дня, головний офіс відомої у Дніпрі будівельної компанії. Під ним зо два десятки людей. Мітингують проти відключення гарячої води. Її в оселях немає майже тиждень. На кухні в родини Юрчук — ціла гора немитого посуду. Ситуацію рятує електроплита. Більш того, людям погрожують відключити й світло. У кожному під’їзді висять ось такі попередження. Люди твердять: таким чином їх шантажує управляюча компанія, намагаючись змусити оплатити борги. Там воліють розірвати індивідуальні договори та підписати з мешканцями один загальний. Його умови називають кабальними. Центральний офіс управляючої компанії вирішують брати штурмом. Спочатку людей не пускають. Та після вмовлянь їм таки вдається потрапити всередину. До обурених жителів виходить гендиректор компанії та заявляє: мешканцям відключили гарячу воду за величезні борги — майже півмільйона гривень! Таку політику компанії називає законною. Увімкнути воду гендиректор обіцяє одразу після підписання нового колективного договору. Та мешканці тями не ймуть, чому повинні страждати через боржників. У підсумку, мешканці таки вирішили піти на компроміс. Найближчим часом оголосять власні умови договору. Якщо компанію це не влаштує — звертатимуться в компетентні органи, або навіть судитимуться.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 9 С°

Ветер: 3,89 м/с

Ночью

Температура: 2 С°

Ветер: 3,89 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.32
 RUB   0.41
 USD   26.48
04:45Правила жизни
05:30Розыгрыш
06:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+