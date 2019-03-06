



Комунальний конфлікт на вулиці Кедрина Відключили увесь сімнадцятиповерховий будинок від гарячої води. Мешканці багатоповерхівки твердять: їх шантажує управляюча компанія — примушує підписати новий договір співпраці, який їх не влаштовує. Інакше, окрім гарячої води, відключать ще й світло. Обурені жителі пішли штурмом на головний офіс компанії. Центр міста, одинадцята дня, головний офіс відомої у Дніпрі будівельної компанії. Під ним зо два десятки людей. Мітингують проти відключення гарячої води. Її в оселях немає майже тиждень. На кухні в родини Юрчук — ціла гора немитого посуду. Ситуацію рятує електроплита. Більш того, людям погрожують відключити й світло. У кожному під’їзді висять ось такі попередження. Люди твердять: таким чином їх шантажує управляюча компанія, намагаючись змусити оплатити борги. Там воліють розірвати індивідуальні договори та підписати з мешканцями один загальний. Його умови називають кабальними. Центральний офіс управляючої компанії вирішують брати штурмом. Спочатку людей не пускають. Та після вмовлянь їм таки вдається потрапити всередину. До обурених жителів виходить гендиректор компанії та заявляє: мешканцям відключили гарячу воду за величезні борги — майже півмільйона гривень! Таку політику компанії називає законною. Увімкнути воду гендиректор обіцяє одразу після підписання нового колективного договору. Та мешканці тями не ймуть, чому повинні страждати через боржників. У підсумку, мешканці таки вирішили піти на компроміс. Найближчим часом оголосять власні умови договору. Якщо компанію це не влаштує — звертатимуться в компетентні органи, або навіть судитимуться.

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